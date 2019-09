EXCLUSIV // Indrei Rațiu, fiul cel mare al regretatului om de stat Ion Rațiu, a vorbit în exclusivitate pentru B1.ro despre moștenirea politică pe care fostul lider țărănist a lăsat-o înaintașilor și despre problemele pe care le are societatea românească, la treizeci de ani de la căderea regimului comunist.

Ion Rațiu a fost unul dintre cei mai importanți lideri ai exilului românesc. Întors în țară imediat după căderea comunismului, a devenit o figură emblematică a Opoziției democratice. După moartea sa la Londra, în anul 2000, fii săi, Nicolae și Indrei Rațiu și-au asumat rolul de a continua misiunea tatălui lor, prin lansarea Centrului Rațiu pentru Democrație, un ONG care continuă idealurile promovate de Ion Rațiu.

Indrei Rațiu a dezvăluit că, în ciuda problemelor pe care tatăl său le-a avut de înfruntat la începuturile democrației românești a fost fericit că a putut contribui la instaurarea libertății în țara noastră.

“Ion Rațiu a făcut o frumoasă declarație, chiar la sfârșitul vieții sale cu câteva zile înainte de a muri la Londra, nu o am exact în memorie, dar a spus cât de fericit este că a trăit această perioadă, în care s-a întors în România, că a avut onoarea să slujească țara lui, că a văzut cum lucrurile intră în matcă. Eu ca român crescut în Anglia nu prea știu ce este aceea matcă, dar sună bine. Fraza finală pe care nu o să o uit niciodată: “Vă invit să credeți în fericire!” Este interesant că un om care a avut atât de multe necazuri în această țară în ultimii ani din viața sa a putut să spună această frază”, a declarat Indrei Raţiu.

În ceea ce privește evoluția clasei politice din România, Indrei Rațiu a precizat că există multe aspecte similare cu metehnele pe care politicienii le-au avut atunci când tatăl său s-a întors în România.

“Încep să văd în ce măsură când ne-am întors în România eram prinși într-un fel de pânză de păianjen. Nu mi-am dat seama cât de răspândită era această pânză. La început când am ajuns în România, la Turda, oamenii erau foarte simpatici, am reușit să lansăm niște inițiative și apoi când lucrurile au reușit să evolueze în bine am început să primim lovituri. Nu tolerăm asta. Și fără să menționez nume sunt conștient că mai trăim încă în această realitate”, a precizat Indrei Rațiu.

El a explicat că una dintre cele mai mari problem ale societății românești este cea a sărăciei, nu ca stare materială, ci ca stare de spirit.

“Multe problem sunt legate din punctul meu de vedere de sărăcie. Omani care nu își dau seama că ipocrizia și sărăcia sunt stări mintale, nu sunt aspecte faptice. Eu de exemplu am fost bogat și în această perioadă eram cel mai depresiv om. Deci nu este vorba despre câți bani ai, ci despre atitudinea, felul în care te comporți. Dacă eu te înșel, înseamnă de fapt că eu sunt sărac, dacă îmi înșel vecinii, înseamnă aceșași lucru”, a ținut să precizeze Indrei Rațiu.

El a explicat cum se implică Fundația Rațiu pentru a depăși o parte din aceste probleme.

“Cum putem să schimbăm asta? Ce căutăm noi să facem la Fundația Rațiu este să oferim multor tineri din zona Turda, la ora actuală, această experiență de a trăi bogat în sensul metaforic al termenului. Punem la dispoziție spații foarte mari pentru ei atunci când organizăm evenimente, dar avem și ocazia să aducem în această mixtură oameni care trăiesc sărac cu speranța că se vor trezi. Organizăm diverse evenimente, cum sunt concursurile de șahiști sau întâlniri de tipul alcoolicii anonimi, în cadrul cărora oamenii descoperă că abstinența este o stare de spirit. Acestea sunt acțiuni care se desfășoară continuu. Dar singure ele nu funcționează”, a mai declarant Indrei Rațiu.

În ceea ce privește implicarea autorităților în sprijinirea acțiunilor familiei Rațiu, Indrei Rațiu a sugerat că acestea ar putea în general face mult mai multe lucruri pentru ca situația noastră să se poată schimba

“Cu autoritățile... am aflat că circulă o scrisoare care bârfește familia Rațiu. Cumva este normal când circulă o bârfă ea să se extindă. Ar fi posibil de realizat mult mai mult dacă nu ar fi această atmosferă de suspiciuni care nu sunt bazate pe fapte”, a conchis Indrei Rațiu.

Discuția cu Indrei Rațiu a avut loc în contextul vernisajului expoziţiei fotografice "Democraţie şi Protest", deschisă în foaierul Sălii Studio a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti. Gândită ca un arc între trecut şi prezent, expoziţia reuneşte fotografii din colecţii de arhivă, unele neexpuse până acum publicului larg, care, alături de instalaţiile expuse, propun o analiză comparativă a protestelor din România din ultimii 75 de ani.