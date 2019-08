EXCLUSIV ONLINE / Semnalat luni, în premieră, de B1.ro, cazul exploatării minorilor din Costinești ia amploare. Un alt turist a remarcat weekendul trecut numărul mare de copii care cerșesc pe străzile din stațiune. Acesta a declarat pentru B1.ro că poliția era la mai puțin de 10 metri de locul în care copiii cerșeau și dormeau pe cutii de caron și nu a luat nici o măsură.

Cazul nu este unul izolat, spune bărbatul. În cele 14 zile cât a stat în stațiune, turistul a observat zeci de astfel de cazuri.

Foto: B1.ro

„ Pozele sunt făcute vineri seara. Am stat 14 zile în Costinești. Oricine merge în zona Poliției o să-i vadă. Zeci de copii cerșesc în Costinești...poliția e la doi pași...veghează. Păi dacă sunt la 10 metri și nu îi văd?! Sunt în jur de 30. Mai au și o bătrână și două persoane cu handicap. E același stil la toți copiii. Stau cu un cățel sau un alt minor și nu zic nimic. Stau în stradă culcați. Când am fotografiat copiii au fugit” a declarat turistul pentru B1.ro.

Foto: B1.ro

Zeci de copii sunt trimiși la cerșit pe străzile din Costinești, în plin sezon estival. Cei mici dorm pe marginea străzii pe cartoane și, periodic, se văd cu cei care îi exploatează pentru a le da banii. (Detalii AICI)

