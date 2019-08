După ce a făcut parte din selecția oficială a Festivalului de Film de la Cannes, "The Whistlers/ La Gomera", ultimul film regizat de Corneliu Porumboiu, a devenit recent propunerea României pentru o nominalizare la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” a premiilor Oscar 2020.

În acest context, regizorul Corneliu Porumboiu a povestit pentru B1.ro cum s-a născut filmul său care va fi lansat în cinematografele din România din 13 septembrie. Pelicula spune povestea unui polițist corupt care are legături cu mafia și care pentru a-l ajuta pe unul dintre complicii săi, trebuie să meargă pe o insulă unde se folosește un limbaj fluierat. Localnicii insulei trebuie să îl învețe acest limbaj pentru ca polițistul să poată afla unde sunt ascunși banii pe care el și mafia vor să îi recupereze. Vlad Ivanov revine în rolul lui Cristi, din "Polițist, adjectiv" dar de data aceasta trecerea timpului l-a trasformat într-un om al legii care a uitat discursul despre corectitudine și lege. Catrinel Menghia joacă rolul unei femei fatale care îl manipulează pe Cristi și care este învâluită de mister până la finalul filmului.

Regizorul spune că au fost mai multe elemente care au conturat ideea scenariului, punctul de pornire fiind reprezentat de un reportaj care i-a atras atenția.

"Am văzut un reportaj la o televiziune franțuzească în urmă cu 10 ani despre limbajul asta fluierat de pe insula La Gomera, am fost curios, m-am documentat puțin despre limbaj și eu tocmai atunci terminasem "Polițist, adjectiv" și prima dată mi-am zis: da, mi-a plăcut limbajul și după aceea în timp am spus: cum ar fi să continui eu să fac un film despre șeful poliției, care era personaj secundar acolo, interpretat de Vlad Ivanov. Un film în care regăsim personajul peste 10 ani, în care e total diferit, dacă în "Polițist,adjectiv" totul era clar pentru el, avea un discurs foarte clar despre ce înseamnă lege, conștiință, îl regăsim total schimbat, lucrează cu mafioții e corupt, cam astea două au fost punctlele de pornire." a declarat Corneliu Porumboiu pentru b1.ro.



Despre a doua colaborare cu Vlad Ivanov, regisorul spune că a reprezentat o evoluție în relația profesională cu unul dintre cei mai apreciați actori români de film. Deși personajul este același, viziunea diferă.



"Povestea este spusă cu totul altfel, într-o versiune foarte diferită. Bineînțeles când lucrezi cu un actor, cu Vlad am mai lucrat și trebuia să mai lucrez la niște proiecte, îl cunoști foarte bine, el te știe pe tine, Vlad e un actor foarte bun și poate să lucreze în foarte multe registre, am lucrat cu el foarte ok, foarte bine. Vorbim aceeași limbă, ne cunoaștem, e foarte important ca un actor să știe cam cum lucrezi, uneori ai o problemă cu actori cu care lucrezi pentru prima oară, nu prea știu, dacă nu au lucrat cu tine înainte poți să ai și probleme de comunicare, dar cu Vlad am luat-o ușor. A citit și variantele de scenariu, a stat mult la casting și pentru celelalte personaje a participat când am ales de exemplu personajele secundare, Gilda, celelalte, am făcut cu el. Și acolo evident că lucrurile se limpezesc, discuți și despre rolul lui și despre situații în sine și lucrurile acestea se adună în timp." a declarat regizorul.



Pentru a rămâne fidel genului noir Corneliu Porumboiu a căutat la casting tipologii care să aducă aminte de marile dive ale genului. Cazul special al personajului Gildei a presupus chiar o structură complexă în care actrița trebuie să joace un personaj care la rândul ei disimulează în public pentru a-și proteja identitatea.



"În cazul personajului Gildei era construit, trebuia să fie o femme fatale, trebuia să fie cineva care dacă lucrează cu mafia, în gândul meu, își construiese la rândul ei un rol, pentru că la personajul acela nu știi niciodată dacă numele real e Gilda. Și mă gândeam că este o femeie foarte frumoasă care a văzut și ea la rândul ei film noir și și-a construit un personaj. Evident că și la personajul Magda Păcuraru, m-am gândit că Rodica are ceva din Marlene Dietrich în capul meu și am vrut să am referințe mai puternice la filmul de gen. Și Julieta Szonyi, până la urmă am zis că în filmul asta femeile iau deciziile cele mai importante și am zis că personajul asta al meu este purtat de aceste femei, femeile acestea frumoase din viața lui decid pentru el. " spune Corneliu Porumboiu.



Cu ocazia acestui film ne putem aștepta la o altă estetică din partea regizorului, având în vedere că s-a îndepărtat de peisajele sumbre ale cartierelor de blocuri din România și a filmat o parte din film pe o insulă spectaculoasă vizual.



"Cam două treimi din film e filmat în România, o treime e pe insulă și finalul se întâmplă la Singapore. Insula în sine este foarte frumoasă, o insulă vulcanică și a contat cumva, subiectul fiind și de acolo. Am încercat să îmbin spațiile acestea, între București insulă și Singapore. Am creat un fel de pod ca să spun așa, ca să zic așa, am încercat să am o estetică mai stilizată, iar revenim la noir, în care peisajul joacă și dramaturgic. Am mers în direcția asta evident subiectul ducându-mă spre zona aceasta, spre insulă, insula până la urmă e un fel de personaj. " a explicat regizorul.



Corneliu Porumboiu spune că nu a încercat să aducă o critică polițiștilor din România prin această peliculă ci că este o temă universală.



"Am incercat să descriu un univers foarte particular, e un polițist care dă informații din interior unor mafioți, e o zonă pe viață și pe moarte, nu sunt jumătăți de măsură. În zona asta de noir sunt și filmele americane tratează tematica asta de polițiști corupți și așa mai departe, e o chestiune universală." a precizat Corneliu Porumboiu.



Regizorul a dezvăluit că se mai gândește dacă va fi și un al treilea film din această serie.



"Dacă în Polițist adjectiv Cristi, Vlad IVanov, era un personaj secundar, acum am făcut filmul cu el principal, (râde) nu știu poate din filmul acesta să aleg un persoanj secundar cu care voi face un film, dar asta nu știu acum.Este un film care are un buget mult mai mare decât celelalte filme pe care le-am făcut înainte, l-am gândit să aibă o deschidere mult mai mare și la public, are structura asta de thriller, policier, e construit ca un puzzle și lumea care l-a mai văzut și care e consumatoare de gen, am avut un feedback foarte bun în sensul acesta. Evident că sper să am câți mai mulți spectatori. Pe de altă parte după cum știm foarte bine, tine foarte mult și de mediatizare, filmul cred că este bine mediatizat la momentul acesta." , a mai precizat Corneliu Porumboiu.



Despre faptul că filmul a fost ales pentru a reprezenta România la Oscar Corneliu Porumboiu spune că succesul fimului depinde foarte mult si de cât de bine va fi distribuit în Statele Unite.



"Suntem foarte mulțumiți, acum depinde foarte mult de pasul următor cum va fi perceput filmul în Statele Unite, cum va fi promovat acolo. Are și un distribuitor important, Magnolia, care este și un distribuitor foarte bun și de acum încolo, împreună cu ei trebuie să gândim și o strategie. " a conchis regizorul.

Pelicula, cu Vlad Ivanov în rol principal, care a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes, unde a fost selectată în competiție, a primit majoritatea voturilor în ședința Comitetului de Selecție Anuală a Filmului Românesc pentru participarea la secțiunea „Cel mai bun lungmetraj internațional” a premiilor Oscar acordate de Academia Americană de Film.

Comitetul din acest an, numit prin Hotărâre a Consiliului de Administrație al Centrului Național al Cinematografiei, a fost format din: Dana Duma (critic de film), Ionuț Mareș (critic de film), Irina Trocan (critic de film), Iulia Blaga (critic de film), Cristina Corciovescu (critic de film), Mihai Chirilov (director artistic TIFF).

Filmele eligibile au fost cele care, potrivit regulamentului premiilor Oscar, au avut sau vor avea premiera între 1 octombrie 2018 și 30 septembrie 2019 și ai căror producători și-au exprimat opțiunea de a participa la această preselecție. În acest an comitetul a avut de ales dintre 5 lungmetraje înscrise și declarate eligibile.

Academia Americană de Film a decis, în aprilie 2019, să schimbe denumirea categoriei „cel mai bun film într-o limbă străină” în „cel mai bun lungmetraj internaţional” (Best International Feature Film), deoarece „reprezintă mai bine această categorie şi promovează o viziune pozitivă şi cuprinzătoare a creaţiei şi artei cinematografice ca experienţă universală”.

„La Gomera” va avea premiera în cinematografele românești pe 13 septembrie 2019, fiind distribuit de Ro Image și 42 KM FILM.

Ultimul lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu, a intrat în cursă și pentru nominalizare la Premiile Academiei Europene de Film („Oscarurile Europene”).

Este prima producţie semnată de Porumboiu care a fost filmată şi în afara României, în Spania și Singapore. Din distribuție mai fac parte Catrinel Marlon (Menghia), Rodica Lazăr, Sabin Țambrea, Julieta Szönyi, George Piștereanu, István Teglas, Agustí Villaronga, Cristóbal Pinto şi Antonio Buíl.

Cele cinci filme nominalizate Oscar, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, vor fi anunțate pe 13 ianuarie 2020.

Cea de-a 92–a ediție a Galei Premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie 2020.