INTERVIU EXCLUSIV // Școala românească și analfabetismul funcțional: "Un copil care se naște azi în România, când va ajunge adult își va atinge doar 60% din potențialul pe care îl are"

INTERVIU EXCLUSIV // Rezultate alarmante pentru elevii români, care încă din clasa a-II-a se confruntă cu problema analfabetismului funcțional. Un raport al Centrului Național de Evaluare și Examinare arată că 40% din elevii claselor a-II-a sunt incapabili să înțeleagă un text simplu sau să rezolve un banal exercițiu la matematică. B1.ro a stat de vorbă cu singurul profesor din România care de ani de zile desfășoară campanii intensive în școli pentru diminuarea analfabetismului funcțional.

Liliana Romaniuc coordonează 2 programe pentru diminuarea analfabetismului funcțional în cadrul cărora lucrează cu profesorii pentru a le îmbunătăți metoda de predare. ”Transformă școala prin învățare vizibilă și digitalizare”, un program lansat anul acesta, propune intervenția într-o școală pe durata a două semestre timp în care se lucrează atât cu profesorii cât și cu echipa de management a școlii.

”Ieri Centrul Național de Evaluare și Examinare a publicat rezultatele Evaluării Naționale de la clasele a-II-a, a-IV-a și a-VI-a, evaluări la care au participat toți elevii de clasa a-II-a de clasa a-IV-a și a-VI-a din România, deci nu putem spune că nu este reprezentativ pentru că au participat toți copiii. Este la fel ca la evaluarea de clasa a-VIII-a, avem patru Evaluări Naționale. Din păcate și rezultatele de la aceste evaluări ne spun și ne confirmă practic ceea ce ne-a spus și PISA.

În ceea ce privește testările internaționale PISA eșantionarea este una foarte, foarte riguroasă, care înseamnă în jur de 5000 de copii pe fiecare țară și acesta este un eșantion reprezentativ. Școlile sunt alese după un algoritm care funcționează în absolut toate țările și când vorbim totuși de OECD și de specialiștii la nivelul acela nu cred că se pune problema lipsei de profesionalism, sau știu eu de nu știu ce conspirații împotriva României și am ales niște școli ca să arătăm cât de slab este învățământul din România. Nici vorbă de așa ceva. Deci avem testele PISA care ne spun că 47% dintre copiii noștri cu vârsta de 15 ani sunt în zona analfabetismului funcțional, ceea ce este foarte grav, România plasându-se pe penultimul loc în rândul țărilor din Europa” spune Liliana Romaniuc.

Cel mai grav fenomen este că aceste procente înregistrate la evaluările de la clasele primare cresc în timp și rezultatele elevilor sunt din ce în ce mai slabe.

”La clasa a-II-a nu vorbim încă de analfabetism funcțional, ci vorbim de faptul că elevii nu rezolvă sarcinile corespunzătoare competențelor pe care ei ar fi trebuit să le aibă până la momentul respectiv.

De pildă la limba română ei trebuiau să înțeleagă un text simplu, să recepteze mesajul și am observat că în mediul urban în jur de 80% dintre copii au aceste competențe la clasa a-II-a la limba română, în timp ce în mediul rural avem aproape 60%. Asta îmi explică de ce avem spre clasa a-VIII-a rezultatele pe care le avem, adică 50% dintre copiii de clasa a-VIII-a din mediul rural nu iau 5 la Evaluarea Națională. La matematică lucrurile stau și mai prost. Interesant că la matematică la evaluarea de la clasa a-II-a copiii din mediul rural au rezultate un pic mai bune decât la finalul clasei a-VIII-a. Ce vreau să subliniez este faptul că din clasa a-II-a de la prima evaluare, între copiii din mediul rural și cei din mediul rural există o diferență de 20 de procente. Ceea ce este incredibil de mult și este total nedrept.

Am observat că procentul copiilor care nu reușesc să aibă competențele corespunzătoare clasei a-II-a sau a-IV-a sau a-VI-a, pe măsură ce ei înaintează în vârstă, crește. Dacă la clasa a-II-a am 20% copii din mediul urban care nu reușesc să facă sarcina, în clasa a-IV-a deja sunt mai mulți, în clasa a-VI-a sunt și mai mulți” mai spune profesorul.

"Evaluările curente aproape că nu au nici o legătură cu ceea ce evaluăm la Evaluările Naționale"

La aflarea rezultatelor inernaționale de la testele PISA în spațiul public s-a vehiculat ideea că elevii români nu sunt obișnuiți cu acest gen de testări, dar rezultatele testelor naționale confirmă cifrele de la testul PISA. Din păcate însă la clasă elevii nu pot afla din timp la ce nivel se situează pentru că sunt evaluați după cu totul alte criterii.

”E adevărat că aceste teste au aceeași structură sau au o structură asemănătoare cu testele PISA, iar evaluarea curentă a copiilor de la clasă nu urmărește dezvoltarea acelorași competențe și evaluările de la clasă, evaluările curente, nu au aceeași structură. Evaluările curente aproape că nu au nici o legătură cu ceea ce evaluăm la Evaluările Naționale. Acesta în mod clar este un element de discontinuitate, inconsecvența noastră în ceea ce privește evaluarea elevilor.

Copiii primesc niște scoruri la aceste evaluări care și o să mă refer la clasa a-II-a care este în jur de 400 până în 500 și Centrul Național de Evaluare și Examinare a făcut media scorurilor pe fiecare județ pe urban și pe rural. Am observat următorul lucru care este aproape strigător la cer: există județe în care diferența scorurilor obținute de copiii din rural și cei din urban este de 40 de puncte. 70 de puncte înseamnă un an de școală, Asta îmi spune mie că elevii din mediul rural sunt cu 6-7 luni în urmă din punctul de vedere al dezvoltării al competențelor pe care ei trebuie să le aibă în clasa a-II-a’’ mai spune Liliana Romaniuc.

Tot zilele acestea un alt studiu internațional arată că nici viitorul acestor elevi care acum nu pot asimila materia de la clasă nu va fi pe măsura potențialului lor maxim.

”Mai este un studiu scos de Banca Mondială zilele acestea care scoate în evidență un lucru care se corelează cu ce am spus adineauri. Un copil care se naște azi în România când va ajunge adult el își va atinge doar 60% din potențialul pe care îl are. Și asta din cauza școlii. Pentru că școala, sistemul de educație și cel de sănătate nu-l sprijină să-și atingă potențialul de 100% pe care are”.

Soluțiile la toate aceste probleme stau în mâna profesorilor care trebuie să abandoneze vechile metode de predare și să se reprofesionalizeze.

”Ora de lectură nu rezolvă problema analfabetismului funcțional, este importantă dar nu rezolvă problema. Analfabetismul funcțional nu are legătură doar cu limba română. Analfabetismul funcțional se referă la faptul că o persoană nu poate funcționa în societate, pentru că nu înțelege ceea ce citește și nu poate aplica. Și atunci problema diminuării analfabetismului funcțional trebuie abordată la fiecare disciplină în parte. Ce cred eu este că noi profesorii trebuie să schimbăm paradigma în care gândim, despre școală, despre elev, despre învățare, despre profesor. Trebuie să se facă o predare care să conducă la înțelegere și la învățare după aceea. Este important ca eu ca profesor să învăț să îmi măsor impactul.

În ultimele luni am primit 3 semnale: raportul PISA, raportul Băncii Mondiale și raportul CNEE, al nostru, nu putem spune că este vorba de conspirație aici. Am 3 semnale incredibil de puternice, dacă eu folosesc aceeași metodă de ani de zile cu siguranță trebuie să mă gândesc că este o problemă în curtea mea. Nu vreau să spun că nu este important mediul din care vin copiii, nivelul de educație al părinților, dar pentru foarte mulți dintre copiii noștri singura lor șansă de realizare în viață este școala. Și dacă școala are rezultatele pe care iată le vedem din trei surse diferite atunci eu mă gândesc foarte serios că noi trebuie să facem ceva în curtea noastră. Nu trebuie să inventăm nimic, este suficient să ne uităm la ce au făcut alte state, care au trecut prin aceleași situații ca noi, și iată, avem Estonia, Portugalia, Polonia. Nu trebuie să mă duc numaidecât la Finlanda, mă pot uita la alte state care cumva au trecut prin aceleași contexte istorice ca noi și au reușit să depășească”, spune specialista.

O școală centrată pe elev este singura modalitate de a scoate România din situația critică în care se află crede profesoara Liliana Romaniuc. Aceasta crede că singura evaluare reală a unui cadru didactic este gradul în care reușește să se facă înțeles și să transmită informația elevului.

”Problema profesorilor nu este legată de conținuturile pe care ei le predau, avem profesori care sunt tobă de carte, care la disciplina lor sunt foarte buni. Cred că problema noastră este legată de modul în care predăm, de metodele pe care le folosim, de paradigmele în care funcționăm, de regândirea modului de predare și de relaționare și înțelegerea faptului că copilul vine la școală pentru a învăța. Dacă nu învață la școală atunci eu mă întreb: de ce mai merge la școală?

Copiii au capacitatea de a înțelege, conținuturile sunt abstracte. Remarcase cineva că la clașa a-II-a învățătoarea folosește două concepte: ”enunț și ”propoziție”. Pentru un copil de clasa a-II-a ”enunț și ”propoziție” sunt două concepte diferite și este sufiecient să folosești unul dintre ele. Programele noastre sunt foarte încărcate și foarte abstracte pentru nivelul de înțelegere al copiilor. Cheia pentru diminuarea analfabetismului funcțional este în clasă”, a concluzionat Liliana Romaniuc.