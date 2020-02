EXCLUSIV // Interviu de excepție cu traducătorul cărții „Epoca întunecării”. Dionisie Constantin Pîrvuloiu, teolog și doctor în limbi clasice, despre creștinism și biserică, pe B1.RO (VIDEO)

EXCLUSIV // O discuție fără ocolișuri, o critică argumentată, o radiografie sinceră de ansamblu a creștinismului și a instituției bisericii. B1.ro vă prezintă un interviu eveniment cu traducătorul cărții „Epoca întunecării”, Dionisie Constantin Pîrvuloiu, teolog, doctor în limbi clasice, fost călugăr și preot. Unul dintre cei mai titrați cărturari ai bisericii spune lucrurilor pe nume.

Capodopera aduce în prim-plan modul brutal prin care creștinii primelor veacuri și-au impus crezul, distrugând pionii societății clasice. În ciuda faptului că a fost desemnată în 2018 cartea de istorie a anului, „Epoca Întunecării” nu este o creație științifică, fiind mai apropiată genului publicistic.

Catherine Nixey provine dintr-o familie de foști monahi. A studiat literatura clasică greacă și latină la Universitatea din Cambridge și apoi, vreme de câțiva ani, a predat limbi clasice. În prezent locuiește în Londra, unde lucrează ca jurnalist pentru The Times. Epoca întunecării este prima ei carte. Volumul a stârnit numeroase controverse, a fost deja tradus în cinci limbi și a fost distins cu premiul pentru nonficțiune al Societății Regale de Literatură. În 2018, a fost desemnat cartea de istorie a anului de The Daily Telegraph, The Spectator, The Observer, BBC History Magazine și The New York Times, scrie Humanitas.