Dincolo de emoția colectivă stârnită de evenimentele de la Caracal, iubitorii de animale au avut în ultimele zile o preocupare specială: ce se întâmplă cu câinii lui Gheorghe Dincă, după ce principalul suspect în acest caz a fost arestat de autorități. Grija acestora pentru animalele din curtea acesteia a devenit presantă după ce rudele suspectului au declarat că acestea ar fi legate de autorități în curte și nu ar fi hrănite corespunzător.

B1.ro a aflat că în acest moment câinii ar fi la DIICOT, iar o asociație din județul Dolj a făcut cerere pentru adopția acestora. Președinta asociației spune că a rămas impresionată de povestea acestor animale,care erau bătute și maltratate de Dincă.

"Noi am înțeles că, nu vreau să jignesc, acest domn de la Caracal, de-a lungul vieții, a avut o plăcere să chinuiască animalele. Am hotărât să luăm cățeii de acolo. Am înțeles că sunt câțiva căței, am făcut o solicitare la DIICOT Craiova și asteptăm un răspuns. În baza a ceea ce ni se spune suntem pregătiți să preluăm animăluțele de acolo.

Noi avem un adăpost de căței, vor fi microcipați, vaccinați, evaluați de medic. Dacă cineva dorește să adopte, cu multă plăcere, dacă nu pot rămâne în adăpostul nostru. Oricum în adăpostul nostru cățeii nu sunt legați în lanțuri, vor beneficia de hrană, de condiții." a declarat pentru B1.ro Daniela Popovici, președinta asociației Măriuța.

Asociația înființată în 2016 are un padoc propriu și a salvat până acum peste 450 de câini.