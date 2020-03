EXCLUSIV// Medic de la Institutul "Matei Balș" neagă că au fost înregistrate demisii în rândul corpului medical: “E pur și simplu un fake news”

Adrian Marinescu, medic primar de boli infecționase la Institutul Matei Balș din București, a precizat în exclusivitate pentru B1.RO că nu a fost înregistrată nicio demisie în rândul medicilor care se ocupă de pacienții infectați cu coronavirus. El a negat informația apărută în presă, potrivit căreia patru medici de la Institutul Matei Balș au demisonat iar opt asistente și alți trei medici refuză să mai meargă la muncă.

„Nu este adevărat. Lucrul acesta este pur și simplu un fake news. Nu există. Nu am auzit de așa ceva. Știu că informația a mai apărut dar nu are nicio legătură cu realitatea. Nici noi nu ne-am dat seama de unde vine. Nu are nicio bază reală. Totul este sub control! Cu calm mergem înainte”, a declarat Adrian Marinescu.

Informația potrivit căreia patru medici au demisonat de la Institutul Matei Balș a fost furnizată de site-ul stiripesurse.ro.

“Panica generalizată cauzată de extinderea rapidă a infectărilor cu coronavirus lovește și în spitale. După ce un prim medic a fost diagnosticat în București, acum, pe surse, apare informația că patru medici au demisonat de la Institutul Matei Balș”, este textul știrii care a creat panică în rândul opiniei publice.

Totodată, România TV a furnizat o știre potrivit căreia trei medici şi opt asistente şi-au dat demisia, miercuri, de la Institutul Naţional Matei Balş, informație care de asemenea nu ar fi adevărată.

Aceste informații furnizate pe surse și care sunt negate de medicii din interiorul Institutului Matei Balș din București au potențialul de a amplifica panica, în contextul în care numărul persoanelor infectate în România este în creștere, iar miercuri a fost depistat primul medic bolnav de coronavirus.

Ultimul bilanț indică 31 de persoane infectate în România. De asemenea, amintim că pacientul 30 este, de fapt, primul medic infectat cu coronavirus din România. Este vorba despre o femeie de 43 de ani, care lucrează la Spitalul ”Dimitrie Gerota” din București, fiind contact al pacientului 17, fostul cadru MAI, care nu a declarat faptul că a călătorit în Israel, de unde, cel mai probabil, a contractat COVID-19.

Bărbatul care a îmbolnăvit deja alte șase persoane, comisar șef și fost șef la Poliția Capitalei, a mințit autoritățile cu privire istoricul deplasărilor sale.