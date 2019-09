Tot mai mulți muncitori asiatici ajung în spitalele românești, unde nimeni nu poate comunica cu ei din cauza barierei lingvistice / Ministrul Muncii susține că situație i-a fost semnalată, în premieră, de B1.RO

EXCLUSIV ONLINE // Situație dramatică la secția de primiri urgențe Brașov. Din ce în ce mai mulți muncitori străini ajung la spital, iar medicii nu pot comunica cu ei. Muncitorii vin din Venezuela, Vietnam sau Bangladesh să lucreze pe șantierele din România și în cazul unor accidente de muncă aceștia sunt abandonați în spital de către angajator, care eventual revine la externarea pacientului și nici nu le asigură un translator în relația cu medicii.

Aceștia spun că se află într-o situație imposibilă pentru că legislația în vigoare le cere să informeze pacientul și să ceară acordul acestuia pentru a-l trata, dar acești pacienți nu pot comunica decât în limba țării de unde provin. O altă problemă o constituie și numărul de paturi alocat în funcție de populație și faptul că atât acești muncitori, cât si turiștii, nu sunt luați în calcul când se face această alocare. Șeful Secției de Chirurgie Plastică și Reconstructivă din Spitalul Clinic de Urgență Brașov a relatat pentru B1.ro prin ce experiențe trec medicii de la UPU în ultimul timp.

Fenomenul străinilor din spitale

"Este un fenomen care începe să apară în acest moment, sau mai bine zis începe să devină relevant în acest moment pentru că în Brașov a luat un avânt exponențial foarte mare zona asta de construcții și nu numai construcții de tip blocuri, ci și semi-industriale, și atunci vă dați seama că sunt foarte mulți muncitori aduși din străinătate. Problema de bază este că nu poți să aplici legislația actuală, care cere consimțământ informat să stai de vorbă cu pacientul ,să înțeleagă ce vrei să îi faci. Și atunci evident că el peste ceva vreme o să se declare nemulțumit în limba lui și o să înceapă să reporoșeze că i-am făcut ceva ce el nu înțelege sau nu a știut. Asta e principala problemă în zona asta. Majoritatea acestor cetățeni străini care vin să lucreze în România lucrează legal și atunci evident că au și asigurare medicală, preoblema nu este neparat că el nu este asigurat, nu asta e problema, rareori se întâmplă că ei sunt neasigurați dar asta deja ține de organele statului. Problema este că acești pacienți, sau posibili pacienți, nu sunt socotiți din punct de vedere al populației care beneficiază de un număr de paturi de urgență, nu numai la Brașov, nicăieri. Și atunci evident că această adresabilitate dacă va crește, că evident că vor crește accidentele, va pune presiune pe numărul de paturi care evident că nu e calculat și pentru ei", a declarat pentru B1.ro Dan Grigorescu, șeful Secției de Chirurgie Plastică și Reconstructivă din Spitalul Clinic de Urgență Brașov.

Cine ar trebui să asigure traducerea

Firmele nu asigură în aceste cazuri nici traslator și nici o persoană care să fie declarată responsabilă de acel pacient.

"Iar la Brașov este cu atât mai grav cu cât numărul de paturi nu e calculat nici pentru cei 120.000 de turiși care se cazează lunar în Brașov. Deci practic în zona asta sunt niște corelații care ar trebui să înceapă să fie făcute.

Muncitorii sunt de toate felurile, de prin Asia, am avut din Venezuela, am avut din Vietnam, am avut din Bangladesh. Unde sunt translatorii? Translatorul ca să facă traducere trebuie să fie angajat al cuiva. Din punctul meu de vedere una din marile probleme care pot să fie în momentul de față puse în discuție este faptul că acele firme care aduc muncitori în străinătate nu au și acești translatori care ar trebui să medieze relația individului respectiv cu societatea sau mai bine zis cu limba oficială în zona unde este angajat. Așa cum de pildă ar trebui să aibă în structură niște angajați care să se ocupe de relația lor cu instituțiile medicale, ori ei sunt aduși de un șef de echipă la spital, sunt lăsați în voia sorții, în sensul de ce le faceți le faceți și mai vin doar la externare. Ori chestia asta nu e în regulă. Nu e suficient că au asigurare ceea ce le dă dreptul la asistență medicală, dar nu li se ia în considerare să zicem exact dreptul de a-și exprimavoința în cunoștință de cauză pentru actul medical care urmează să se întâmple", spune medicul.

Poziția Ministerului Muncii

Soluțiile ar puea veni din partea Ministerului Muncii.

"Ar trebui să existe niște înțelegeri scrise prin care acest muncitor, încă înainte de a ajunge pacient, să-și exprime acordul de a fi reprezentat medical de către x, y, z, că familia e în Bangladesh, unde e familia să-și dea acordul. Mai spunea cineva că la București se cere implicarea unui reprezentant al ambasadei, păi dumneavostră credeți că dacă pacientul vine de urgență aici reprezentantul ambasadei Bangladeshului, dacă o fi având așa ceva în București, va veni el la Brașov la trei noaptea să stea de vorbă cu cineva care trebuie să intre în operație? Este exclus!

Eu aș vedea implicarea Ministerului Muncii, nu al Ministerului Sănătății. Ministerul Muncii dă aceste permise de muncă și acolo ar trebui puse niște condiții să fie obligați ca înainte de a aduce acești muncitori să le îndeplinească", a mai declarat Dan Grigorescu.

Contactat de B1.ro Ministrul Muncii spune că nu știa de o astfel de situație și că în urma sesizării făcute de redacția noastră va analiza ce măsuri pot fi luate în asfel de cazuri.

"Noi avem astfel de legi, dar o să și verificăm și o să discutăm și cu cei de la Institutul pentru Imigrări să vedem exact care este situația. Dacă aș avea câteva cazuri concrete care să ajungă la minister m-ar ajuta foarte mult. Am înțeles, o să discut și cu Inspectoratul de Muncă în Construcții să văd exact care este situația și eventual luni putem discuta din nou. Mulțumesc că mi-ați semnalat", a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Brașovul nu este singurul oraș din țară care se confruntă cu această problemă, ci mai degrabă această situație se întâmplă în toate marile aglomerări urbane unde sunt aduși muncitori din străinătate, din cauza crizei forței de muncă.