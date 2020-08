Turiștii de pe litoral nu dau doi bani pe recomandările autorităților. Au mai demonstrat-o încă o data vamaioții, în acest weekend. Petrecerile s-au ținut lanț la malul mării, fără măsuri sau mască de protecție și nici distanțare.

Sute de tineri au dansat pe plajă fără a respecta regulile de protecție. Petrecerile vin în contextul în care ieri ministrul Sănătății a fost în vizită în mai multe stațiuni de pe litoral și le-a cerut oamenilor să respecte regulile. Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara a explicat în direct, pentru B1 TV cât de mare este riscul de infectare atunci când nu sunt respectate măsurile de protecție, dar și ce situații ar putea apărea odată cu începerea școlilor, în septembrie.

Nu există weekend fără petreceri și ignorarea măsurilor santiare pe litoral, iar în prezent avem în jur de 1.300 – 1.400 de cazuri pe zi, la nivelul întregii țări.

„Eu cred că este o lipsă de responsabilitate și de solidaritate, pentru că acești tineri nu doresc să înțeleagă sau nu înțeleg că în acest moment este necesar să se respecte cu strictețe regulile de distanțare socială și de purtare a măștii. Numărul de cazuri este foarte mare și nu putem stopa acest număr până nu o să avem toate focarele de contaminare. Și vedeți, apar focare permanent, din cauza lipsei de susținere, solidaritate, responsabilitate și respectare a regulilor.”, a explicat medicul Virgil Musta, la B1 TV.

Va trece vara cu vacanțele ei, dar dăm de un alt pericol și anume începerea școlilor, răcirea vremii, apariția gripei și a celorlalte răceli de sezon. În acest context, medicul Virgil Musta a fost întrebat dacă privește cu îngrijorare spre sezonul de toamnă.

„Eu privesc cu îngrijorare faptul că unele persoane, din păcate, nu doresc să înțeleagă că din păcate nu există o altă soluție decât respectarea regulilor. Ele trebuie să fie respectate la locul de muncă, în restaurant, în sălile de sport așa că trebuie respectate și în școli. Și în școli, trebuie să fie găsite soluțiile optime ca totuși procesul de învățămân să se desfășoare, pentru că o societate civilizată este bazată pe educație. Dar nici nu putem să lăsăm lucrurile să meargă de la sine, ci trebuie să fie evaluate în fiecare școală, care sunt condițiile, posibilitățile și în funcție de asta să fie luate măsurile cele mai bune. Sunt școli unde se pot face și cursuri online și cursuri direct la școală, în altele poate nu există condiții, poate o parte dintre copii, din cauza aglomerării, trebuie să facă școală online. Eu cred că trebuie analizate și responsabilizate bine și atunci se poat da drumul școlilor și altor activități, care vor începe odată cu sezonul de toamnă iarnă”, a declarat Virgil Musta.

