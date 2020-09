EXCLUSIV // Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela: „În aceste 8 luni am avut record de arestări” (VIDEO)

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Bună România”, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a dezvăluit cine este noul șef al Poliției Române. Totodată, ministrul a fost întrebat și de ce nu a „ieșit în față” în discuțiile despre clanurile interlope. Cu această ocazie, Marcel Vela a explicat faptul că MAI este cel mai mare Minister din Guvern și a reamintit că cele mai multe atribuțiile lui în ultimul timp au avut un calendar foarte strict și au fost mai ales zona de stare de alertă și zona de trafic prin punctele de frontieră:

„Ministerul Afacerilor Interne este cel mai mare minister din Guvern, atât ca număr de paersoane, dar și ca extinere și competențe. Avem Poliția de Frontieră, știți că am fost ocupat cu problema cu Ungaria, pentru că s-ar putea bloca de la 1 septembrie traficul spre Ungaria, am avut o convorbire cu omologul meu din Budapesta, am promovat foarte multe acte normative, ordonanțe de urgență, tot ceea ce a ținut de hotărârile de Guvern, ceea ce a ținut de relaxările cu HORECA de la 1 septembrie”, a explicat Marcel Vela, în direct pe B1 TV.

Poliția pentru Siguranța în școli și Poliția Animalelor

„Eu mă ocup de tot Ministeurl, doar că pe specialitatea infracționalitate, într-adevăr domnul Despescu este un profesionist, cu o expertiză mare în Poliția Națională, este secretar de stat care răspunde strict pe acest domeniu, ca și secretarul de stat care răspunde de Relații Externe, domnul Stroe sau domnul Arafat care răspunde pentru Situații de Urgență, cu care am făcut ședințele și am lucrat împreună la ședințele Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Așa dar este o competență foarte amplă și largă a Ministerului Afacerilor Interne, evident că nu pot fi în același timp în mai multe locuri, mai ales că unele dintre atribuțiile mele au fost extrem de importante și cu un calendar foarte strict, ceea ce înseamnă așa cum am spus, zona de stare de alertă, zona de trafic prin punctele de frontieră, tot ceea ce a ținut de Jandarmerie. Nu vreau să uităm că am lucrat la un act extraordinar de important, „Poliția animalelor”, astăzi domnul Despescu a adus la cunoștință și „Poliția pentru siguranță în școli. Foarte mulți părinți, profesori îmi spun că așteaptă să ne vadă în jurul școlilor și nu era o structură specială care făcea această activitate motiv pentru care am decis prin ordin al ministrului să înființăm acceastă strucutră, am decis și organigrama, să se ocupe strice de siguranța copiilor din România și de școlile din România, începând cu 15 septembrie”, a explicat Marcel Vela, pe B1 TV.

Toleranță zero față de infracționalitate

Ministrul Afacerilor Interne a ținut să reamintesc să nu există toleranță față de infracționalitate. Mai mult decât atât, el a explicat și câte acțiuni a avut Ministerul, în ultimele 8 luni pentru a combate infracționalitatea din România.

„Toleranță zero față de infracționalitate este nu doar un slogan, nu doar o metaforă, este o preocupare esențială. Nu tolerăm nicio abatere și așa cum știți, în ultima perioadă am avut cele mai multe acțiuni care au avut ca țintă infracționalitatea. În aceste 8 luni am avut record de arestări, de destructurări de grupări infracționale organizate, vă dau un exemplu, am destructurat în 8 luni 286 de grupuri infracționale. Am avut 774 de razii, am reținut 827 de persoane și am făcut 2068 de perecheziții. Acest lucru arată că toleranța noastră este zero față de infracționalitate", a adăugăt ministrul Vela.