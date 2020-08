EXCLUSIV // Moartea lui Emi Pian. Tudorel Butoi, psiholog criminalist: „Ca să-l găsești pe făptaș, trebuie să fii un super campion al interogatoriilor"

Interlopul Emi Pian, liderul Clanului Duduianu, a fost omorât în noaptea de luni spre marți de un membru al Clanului Spoitorilor. Potrivit primelor informațiii, ar fi vorba despre Napi, fiul unui interlop din gruparea din Chitila.

În ciuda tuturor declarațiilor „pe surse", psihologul criminalist Tudorel Butoi crede că până la identificarea făptuitorului și a obiectului cu care a fost ucis Emi Pian, e cale lungă. De asemenea, acesta subliniază că orice ipoteză cu privire la motivul crimei trebuie pusă sub un semn de întrebare.

„În lumea interlopă există motivații, scuze și justificări aparente, care să dea credibilitate unor puncte de vedere. Din experiență proprie, aceste motivări sunt făcute pentru proști. Nu o dată au loc răzbunări sângeroase. Interlopii spun 's-a luat de la copii', `s-a luat de la o minoră' și așa mai departe. Astea sunt niște vrăjeli pentru niște oameni care nu le cunosc viața, modul de operare etc.

Bătăliile acestea ascund în miezul lor o luptă pentru piață și teritorii, nerespectarea cuvântului dat, sifonarea către poliție a unora despre alții. Fără îndoială, la nerespectarea cuvântului dat se referă la nerespectarea plăților la termen, treabă care se realizează în cămătării, când se cer gajuri - 'să-mi dai casa!', 'să-mi dai mașina!'. Aceste lucruri mocnesc, în sensul că ele capătă proporții și pe măsură ce încalcă cutume, norme și nu se rezolvă nici prin amenzi, nici prin stavoruri - la etnia romă, se rezolvă cu cuțitul, simplu ca 'bună ziua". Până acum există 5-6 variante de justificări. E mai degrabă problematica nerespectării unor termene și bani de dat la camătă", a declarat Tudore Butoi pentru B1.ro.

Tudorel Butoi: „E nevoie de psihologi criminaliști ași în interogatorii"

Elucidarea cazului în conflictul clanurilor mafiote din București este o temă extrem de dificilă pentru experții în domeniu, e de părere Tudorel Butoi, psiholog criminalist timp de mai bine de 20 de ani la Poliția Capitalei.

„Ne aflăm la 322 Cod Penal, care vorbește despre încăierare, pentru că în speța noastră avem grupuri rivale care se încaieră și nu mai găsesc o soluție rațională. Sub imperiul impusurilor afective, emoționale, se trece la înjurături, la amenințări, la scoaterea cuțitului, lovituri etc. Sarcina este foarte grea, eu am studiat astfel de încăierări în condiții poate la fel de complexe sau chiar mai complexe. În încăierări ai mai multe persoane. De o parte și de altă parte, grupuri rivale. Încep să-și aplice lovituri într-o dinamică ce presupune deplasarea permanentă a celor implicați. Sculele, instrumentele sunt diferite - sticlă, cuțit, scaun, pumni... Toate acestea, pe o atmosferă confuză, tensionată emoțional.

Vor avea loc reconstituiri, experimente dacă este cazul, interogatorii încrucișate, confruntări, se va apela la expertize medico-legale, expertize traseologice.A ajuns la mare, s-a autoizolat pe o plajă sălbatică, dar bărbaţii o urmăreau. Într-o criză de nervi, şi-a dat jos costumul de baie

În interogatorii se întâlnește un mare grad de dificultate. Pe fondul acesta confuz, al declarațiilor contradictorii, este loc să minți, să faci trafic de faptă, să iei fapta altuia. Duplicitatea ne obligă să realizăm examinări pe poligraf și să avem psihologi criminaliști ași în interogatorii.

Trebuie găsit cel care a dat lovitura fatală, cel care a secționat artera femurală, aceea este legătura de cauzalitate care a condus la moarte. Ca să-l găsești pe făptuitor, trebuie să fii un super campion al interogatoriilor. Vorbim inclusiv despre interogatorii psihanalitice, sunt chestiuni de finețe", a precizat Tudorel Butoi pentru B1.ro.