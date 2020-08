EXCLUSIV // Muzeele din subordinea Ministerului Culturii, grav afectate de pandemie. Câți vizitatori le-au trecut pragul în primele două luni ale stării de alertă

În contextul pandemiei de coronavirus, toate muzeele din România au fost închise odată cu intrarea țării în stare de urgență, însă, acestea au fost redeschise după 2 luni, atunci când au fost luate primele măsuri de relaxare din cadrul stării de alertă.

Redeschiderea muzeelor de la 15 mai a fost una controversată, oamenii neînțelegând de ce vizitarea unei instituțiile culturale este posibilă, însă redeschiderea bisericilor sau a teraselor nu.

În ciuda redeschiderii rapide a acestora, muzeele din subordinea Ministerului Culturii (MC, n.r.) au fost grav afectate de pandemie. Potrivit datelor transmise de instituția guvernamentală la solicitarea B1.ro, între mai – iulie 2020 și aceeași perioadă a anului trecut sunt contraste enorme.

Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”, cel mai afectat

Cel mai afectat este Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”. Mai exact, în perioadă 17 mai – 17 iunie 2019 a fost vizitat de 165.230 de oameni, iar în aceeași perioadă a anului curent au fost doar 11.143 de persoane, diferența fiind de 154.087 de vizitatori. Pe de altă parte, în mediul on-line, instituția a fost admirată de 2.517.121 de oameni.

Un contrast enorm este și la Muzeul Național Brukenthal, unde, în perioada mai - iulie 2019 a fost vizitat de 122.473 de oameni, iar în mai – iulie 2020 de 7.465. Astfel, diferența dintre aceste luni ale celor doi ani este de 115.008 de persoane.

Pe locul 3 al celor mai afectate muzee este Peleșul, cu o diferență de 45.056 de vizitatori. Între 2 iunie – 19 iulie 2019 au fost 63.996 de oameni, iar în aceeași perioadă a anului 2020 au fost 18.940 de persoane.

Și muzeul Grigore Antipa a fost lovit puternic de coronavirus. Diferența dintre cele două perioade este de 34.132 de oameni. Mai exact, între 1 iunie și 16 iulie 2019 au trecut pragul acestuia 48.446 de vizitatori, spre deosebire de 1 iunie și 16 iulie 2020, când au fost 14.314 de vizitatori.

La polul opus se află Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi. În perioada 30 mai – 15 iulie 2019 au fost 695 de vizitatori, iar în aceeași perioadă a anului acesta au fost 245 de persoane, diferența fiind de 450 de oameni.

Lista completă a vizitatorilor muzeelor din subordinea Ministerului Culturii dintre cei doi ani

Reamintim că, muzeele din țară au fost închise în perioada stării de urgență. Cu toate acestea, chiar și după redeschiderea lor, oamenii nu s-au înghesuit să le treacă pragul.

Lista muzeelor din subordinea Ministerului Culturii și vizitatorii din anul 2019, dar și din 2020, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, transmisă la solicitarea B1.ro:

Muzeul Național de Artă Contemporană

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă – 1.100 vizitatori de la redeschiderea din 10 iunie 2020

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 (iunie – iulie 2019)– 5.400 vizitatori

Diferența dintre cele două perioade – 4.300 vizitatori

Muzeul Național de Istorie a României

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă (20 mai – 20 iulie)– 2.137 vizitatori

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 – 9.246 vizitatori

Diferența dintre cele două perioade – 7.109 vizitatori

”Pentru același interval de timp (20 mai – 20 iulie 2020, n.r.), site-urile instituției au fost accesate de un număr semnificativ de vizitatori unici, respectiv: MNIR.ro – 22.586; muzeulvirtual.ro – 17.952; capodopere2019.ro – 6.623; marelerazboi.ro – 2.418; comunismulinromania.ro – 11.824; imagoromania.ro – 10.027; galeriaportretelor.ro – 5.002; mvu.ro – 8.771”, potrivit datelor transmise de Ministerul Culturii, pentru B1.ro.

Muzeul Național de Artă al României

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă (20 mai – 19 iulie)– 4.660 vizitatori

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 – 22.357 vizitatori

Diferența dintre cele două perioade – 17.697 vizitatori

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă (30 mai – 15 iulie)– 695 vizitatori

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 – 245 vizitatori

Diferența dintre cele două perioade – 450 vizitatori

Muzeul Național George Enescu

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă (20 mai – 19 iulie)– 1.789 vizitatori în cele trei secții ale instituției – București, Sinaia și Tescani. ”Menționăm că muzeul a fost deschis doar de miercuri până duminică”, precizează ministerul.

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 – 7.581 vizitatori (nu a fost inclus numărul de vizitatori din cadrul proiectului european Noaptea Muzeelor)

Diferența dintre cele două perioade – 5.792 vizitatori

Muzeul Național al Țăranului Român

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă (de la începerea stării de alertă și reluarea activității muzeului)– 4.928 vizitatori

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 – 22.173 vizitatori

Diferența dintre cele două perioade – 17.245 vizitatori

Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă (17 mai – 17 iunie)– 11.143 vizitatori; on-line – 2.517.121

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 – 165.230 vizitatori

Diferența dintre cele două perioade – 154.087 vizitatori

Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă (1 iunie – 16 iulie)– 14.314 vizitatori

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 – 48.446 vizitatori

Diferența dintre cele două perioade – 34.132 vizitatori

Complexul Muzeal Moldova Iași

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă (26 mai – 20 iulie)– 12.151 vizitatori

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 – 49.591 vizitatori

Diferența dintre cele două perioade – 37.440 vizitatori

Muzeul Național Peleș

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă (2 iunie – 19 iulie)– 18.940 vizitatori

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 – 63.996 vizitatori

Diferența dintre cele două perioade – 45.056 vizitatori

Muzeul Național Brukenthal

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă (mai - iulie)– 7.465 vizitatori

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 – 122.473 vizitatori

Diferența dintre cele două perioade – 115.008 vizitatori

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Acest muzeu nu a fost deschis, momentan, publicului ca urmare a lucrărilor de reabilitare a clădirii muzeului și de reamenajare a spațiului expozițional. ”Au fost organizate doar evenimente în curtea muzeului, cu participare redusă a publicului”, conform documentului.

Vizitatori în perioada 15 mai – 15 iulie 2019 – 6.865 vizitatori (3.050 – Noaptea Muzeelor)

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă (iunie - iulie)– 300 vizitatori; în mediul online – 15.827

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 – 2.508 vizitatori

Diferența dintre cele două perioade – 2.208 vizitatori

Muzeul de Artă ”Vasile Grigore – Pictor și colecționar”

Vizitatori începând cu instituirea stării de alertă (15 mai - 15 iulie)– 55 vizitatori

Vizitatori în aceeași perioadă a anului 2019 – 1.208 vizitatori, dintre care 730 au participat la evenimentul Noaptea Muzeelor

Diferența dintre cele două perioade – 1.153 vizitatori

Muzeele, lovite puternic de COVID-19. Cu cât a scăzut numărul de vizitatori de la Închisoarea Sighet și Prima Școală Românească

Și muzeul „Prima Școală Românească" și Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet au fost afectate de pandemie.

Mai precis, Vasile Oltean, care este preot, cercetător, profesor universitar și muzeolog, a dezvăluit că muzeul „Prima Școală Românească" merge foarte prost.

”Nu am avut niciun vizitator străin, iar români vin câte 2-3. Am zile în care vin câte 5 persoane într-o zi întreagă și altele în care vin 10-12. Este rău de tot. Cei care vin, într-adevăr sunt interesați și bine pregătiți.

Diferența față de aceeași perioadă a anului trecut este enormă. Anul trecut, pe vremea asta aveam sute de vizitatori în fiecare zi. Brașovul este plin de oameni, dar nu e la fel și la muzeu. Este cea mai proastă perioadă din ultimii 53 de ani. Nu am mai avut un grup de elevi de luni de zile”, a declarat preotul Vasile Oltean pentru B1.ro.

„Închisoarea de la Sighet", unde au fost uciși și torturați sute de opozanți ai sistemului comunist, printre care și Iuliu Maniu și Corneliu Coposu, se confruntă de asemenea cu o scădere semnificativă a numărului de turiști.

„Față de aceeași perioadă a anului trecut, este o scădere, evident. Noi am deschis în luna mai. Străini vin mai puțini. În general, vin de la noi din țară, familii.

Există restricții: mai mult de 20-30 de persoane nu pot intra. Capacitatea muzeului este la 150 de persoane, în mod normal. Am stabilit un traseu unidirecțional. Fără măști nu se poate intra, există dezinfectante la intrare. Accesul în celule este restricționat. Mai precis, este permis accesul doar unei singure persoane în celulele mai mici, iar 3-4 în celulele mari, evident, dacă nu sunt din aceeași familie. Între ora 13:00 și 14:00 există o oră de pauză, pentru dezinfectare", a declarat muzeologul Andreea Dobeș pentru B1.ro.

„În luna iulie, aproximativ 600 de vizitatori avem pe zi. În aceeași perioadă a anului trecut erau aproximativ 800 de vizitatori. În luna iulie a anului trecut au fost în jur de 22.000 de vizitatori. Acum, închidem după estimare la 14.000 - 15.000, cu tot cu 'Cimitirul Săracilor', unde intrarea este gratis. În luna iunie a acestui an am înregistrat 27% din cât am avut în iunie 2019. În luna mai nu am avut mai deloc turiști. Am deschis după data de 15 mai. Am avut câteva sute de vizitatori în toată luna, cifră nesemnificativă", a dezvăluit Petru Iuga, administrator al muzeului, pentru B1.ro.