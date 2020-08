EXCLUSIV // Nicolae Robu, despre scandalul privind programul teraselor din Timișoara: „Consider o greșeala faptul că s-a adoptat limitarea orarului de funcționare la ora 23.00”

Sâmbătă seara, la ora 19:00 a intrat în vigoare și în județul Timiș decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care masca devine obligatorie, iar terasele se vor închide la ora 23:00.

În privința purtării măștii, primarul din Timișoara a reușit să impună câteva excepții, cum sunt Piața Victoriei și Centrul Istoric. Însă, acest lucru nu s-a mai întâmplat și în cazul teraselor, aici aplicându-se restricțiile de funcționare.

Primarul din Timișoara, Nicolae Robu consideră o greșeală restricționarea programului de funcționare al teraselor

Edilul a explicat în exclusivitate pentru B1.ro că la Timișoara populație respect toate măsurile și recomandările impuse în lupta cu noul coronavirus. Acest fapte pare că nu se întâmplă doar în rândul clienților, ci și al proprietariul și personalului de la terase.

„Eu nu-mi permit să vorbesc decât despre situația de la Timișoara, considerând că fiecare oraș are specificitatea sa. La Timișoara, lumea este civilizată, responsabilă, respectă distanțarea socială și toate celelalte reguli instituite în contextul luptei anticovid și afirmația este valabilă atât cu privire la clienți, cât și cu privire la cei ce servesc, la terasiști. Și asta și până la ora 23.00 și dupa 23.00”, a declarat Nicolae Robu pentru B1.ro.

Primarul de la Timișoara a explicat că este o greșeală limitarea programului de la terase, iar modificarea programului pare să fi fost doar o neînțelegere.

„Drept urmare, consider o greșeală faptul că s-a adoptat limitarea orarului de funcționare la ora 23.00 și am cerut să se revină. Limitarea s-a făcut susținându-se se pare că printr-o malînțelegere și nu cu rea credință, că ora 23.00 e ora limită absolută, instituită la nivel național și ca, drept consecință, autoritațile locale pot institui doar o ora sub aceasta. Eu am considerat că o fi vreo hotărare națională de ultim moment de care alții știu și eu nu și atunci am renunțat la a insista pentru lăsarea lucrurilor așa cum au fost până acum, conformându-mă pretinsei hotărâri naționale. Vreau să fie foarte limpede: Guvernul, celelalte autorități naționale n-au absolut nicio vină pentru situația creată la noi; vina o poarta exclusiv cei din plan local care au înțeles greșit niște lucruri.”, a explicat Nicolae Robu, pentru B1.ro.

MARE ATENȚIE LA EL! INTRĂ fără MASCĂ în casele oamenilor. Se întâmplă în ROMÂNIA

Nicolae Robu, mesaj pe contul personal de Facebook

Edilul din Timișoara a ținut să își exprime punctul de vedere și pe rețelele sociale. Primarul a explicat și în mediul online de ce nu este de acord cu închiderea teraselor la ora 23:00 și cum a fost indus în eroare, crezând ca este vorba despre o decizie la nivel național.

„Dacă în privința măștilor în Piața Victoriei și Centrul Istoric am avut câștig de cauză, în privința orarului teraselor nu am mai avut, replicându-mi-se că nu se poate depăși ora 23.00, pentru că s-a instituit această oră limită printr-o decizie națională. Citind textele naționale, am constatat că am fost indus în eroare, de la nivel național doar propunându-se asta, nu dispunându-se! Prin urmare, voi cere revenirea asupra deciziei de astăzi și lăsarea lucrurilor în Timișoara așa cum au fost! PENTRU CĂ NU EXISTĂ NICIUN CAZ DE ÎMBOLNĂVIRE A CUIVA LA VREO TERASĂ DIN TIMIȘOARA DUPĂ ORA 23.00, CUM NU EXISTĂ NICI ÎNAINTE DE ORA 23.00! Cu respectarea exigențelor logice, eficiente, oamenii trebuie să aibă posibilitatea să se relaxeze, să empatizeze, să socializeze -doar omul este ființă socială și nu cred că își propune cineva să o transforme!-, nu să stea închiși în casă CÂND NU E CAZUL; când a fost cazul, am stat!!!”, a scris Nicole Robu pe contul de Facebook.