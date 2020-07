EXCLUSIV // Noi detalii despre focarul de coronavirus de la uzina Dacia. Prefectura județului Argeș: "Săptămâna trecută era vorba despre 60 de persoane depistate pozitiv"

EXCLUSIV // Focarul de coronavirus izbucnit în cea mai mare fabrică auto din România, Dacia-Renault, numără 60 de angajați depistați pozitiv cu COVID-19 în cursul săptămânii trecute, a precizat pentru B1.RO Instituția Prefectului din Județul Argeș.

Oficialii Dacia au confirmat la mijlocul lunii iulie că mai mulţi angajaţi ai Uzinei Dacia sunt infectaţi cu COVID-19, însă nu au precizat numărul exact al acestora: „Din păcate, avem angajaţi confirmaţi pozitiv cu virusul COVID-19 sau suspecţi care se află în izolare. Aceştia au fost confirmaţi de către autorităţile medicale cu care suntem în permanentă legătură”, a transmis Renault Group, într-un comunicat.

Potrivit Instituției Prefectului, majoritatea angajaților se află începând de luni în concediu, așa cum se întâmplă an de an, fapt care oprește mare parte din activitate în perioada următoare.

“Cei de la Dacia au în acest moment situația sub control. Cazurile de infecție cu noul coronavirus sunt monitorizate atent de cei de la Dacia, împreună cu DSP Argeș care urmăresc ce se întâmplă acolo. Săptămâna trecută era vorba despre 60 de persoane depistate pozitiv la testele pentru COVID-19. Ținând cont de faptul că de luni, uzina a intrat în remont, deja cifrele nu mai sunt de actualitate. Majoritatea angajaților sunt în concediu, așa cum se întâmplă an de an în această perioadă. Deci probleme la Dacia nu mai există în momentul de față”, a precizat Instituția Prefectului.

Încă din momentul despistării focarului de coronavirus, autoritățile au fost preocupate de situația de la uzina Dacia.

Încă din momentul despistării focarului de coronavirus, autoritățile au fost preocupate de situația de la uzina Dacia.

Dacia a reluat producția de vehicule la începutul lunii mai, când compania a publicat un clip în care anunța măsuri de distanțare socială. Angajații erauinformați că li se ia temperatura, că primesc zilnic un set de patru măști și o pereche de mănuși, iar în microbuze, jumătate dintre locuri sunt goale.

Prin hale au fost trasate marcaje pentru ca oamenii să ia contact cât mai puțin și s-au pus panuri despărțitoare de plexiglas la cantină și la toalete.

Care sunt focarele de COVID-19 din Județul Argeș

În ceea ce privește situația focarelor de COVID-19 din județul Argeș, Instituția Prefectului a subliniat faptul că în acest moment nu există focare de coronavirus în instituțiile publice. Nu același lucru s epoate spune însă despre cazurile de COVID-19 din centrele sociale.

“Sunt în acest moment cinci focare: e vorba de Centrul de Locuințe Protejate Buzoiești, unde au fost descoperite în jur de 30 de cazuri, Centrul de la Buzoiești, cu aproape 40 de cazuri, Centrul de la Călinești, unde au fost în jur de 35 de cazuri, Complexul pentru Copii Aflați în Dificultate Trivale și Centrul de la Vulturești, cu 40 de cazuri”, a precizat Instituția Prefectului.

În ceea ce privește decizia de a nu se impune carantina în nicio localitate din județul Argeș, Instituția Prefectului a precizat că aceasta a fost luată în contextul în care nu au fost îndeplinite toate criteriile pentru o astfel de măsură:

“Sunt focare doar în centrele de îngrijire care țin de DGASP Argeș. S-a decis astăzi în CJSU să nu se impună carantina în nicio localitate. Nu erau îdeplinite condițiile din Lege. Nu este vorba doar despre numărul de 3 cazuri la mia de locuitori. Acesta este doar un singur indicator, trebuie opt sau nouă indicatori care pot să ducă la propunerea de carantinare. Focare nu prea există la noi în județ în afară de centrele menționate și s-a ajuns la concluzia că nu avea rost”.

Masca, obligatorie în toate locurile din Argeș

Prefectul de Argeş, Emanuel Soare, a anunţat că, deocamdată, nu se carantinează/izolează nicio localitate din Argeș. Cu toate acestea au fost anunțate mai multe măsuri pentru blocarea răspândirii noului coronavirus.

Începând de miercuri, masca este obligatorie și în spaţii deschise, aglomerate. Activitățile comerciale, inclusiv evenimentele private (și drive in) se încheie obligatoriu la ora 22.00, respectiv ora 23.00 în weekend. Totodată, sunt interzise dansurile/jocurile la orice eveniment (sunt permise doar pentru persoane din aceiași familie!)