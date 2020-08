EXCLUSIV // Parcul Văcărești, bijuteria verde din București: „Poate deveni atracția numărul 1". Motivul pentru care proiectul este blocat de ani de zile. Ministerul Mediului, reacție oficială (GALERIE FOTO)

Parcul Natural Văcărești, cunoscut și sub denumirea de „Delta Văcărești" sau „cel mai sălbatic loc din București", este situat la o aruncătură de băț de centrul orașului. Este rezultatul involuntar al unei ambiții a lui Nicolae Ceaușescu și care are potențialul de a deveni un important punct turistic pentru România.

Împrejmuită de un dig lung de 5,4 km, înalt de 15 metri, „Delta Bucureștiului" este o arie protejată în care se găsesc 150 de specii de păsări, 13 specii de mamifere, 5 specii de reptile, 6 specii de amfibieni, 111 specii de insecte, 7 specii de pești, 12 specii de moluște, 331 de specii de plante, potrivit Asociației Parcul Natural Văcărești. Parcul Văcărești este o minune a naturii, spun ecologiștii.

Parcul Văcărești, consecința fericită a unui alt plan ambițios al lui Nicolae Ceaușescu

În locul parcului, până la finalul anilor '80, Parcul Văcărești era un cartier mărginaș al Bucureștiului, sărăcăcios, neasfaltat, plin de case și de grădini. Acesta a fost ras la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, care a vrut să facă „Lacul Văcărești", alimentat gravitațional din Argeș, respectiv Lacul Mihăilești. După Revoluție, proiectul a fost abandonat și a început să prindă viață. La începutul anilor '2000, un om de afaceri a vrut să preia spațiul verde și să-l transforme într-o zonă de agrement, cu terase, terenuri de golf și blocuri de locuințe. În cele din urmă, justiția i-a dat peste cap planurile.

În 2013, „Delta Bucureștiului" a devenit prima arie naturală protejată din mediul urban, din România, în urma deciziei Academiei, iar în 2016 s-a înființat „Parcul Natural Văcărești", prin HG.

În 2017, Asociația Parcul Natural Văcărești a preluat administrația acestei zone, în baza unui contract cu valabilitate de 10 ani. Un an mai târziu, a încetat angajamentul.

Despre perspectivele Parcului Natural Văcărești am discutat cu Florin Stoican, președintele ONG-ului și cu Iulian Stana, secretar de stat la Ministerul Mediului.

LEGĂTURA NEȘTIUTĂ dintre JADOR de la „Puterea Dragostei” și Emi Pian: Abia acum FANII manelistului au rămas INTERZIŞI

Cum ar putea arăta Parcul Văcărești

Asociația Parcul Natural Văcărești s-a pregătit pentru dezvoltarea zonei, care ar putea deveni un punct-cheie pe harta Bucureștiului, potrivit lui Florin Stoican, reprezentantul ONG-ului.

„Avem propuneri de infrastructură, propuneri de activități, propunere de zonare. Vrem să avem o zonă fără intervenție, pentru că trebuie lăsată natura liniștită, o zonă care e oricum afectată, cu partea de dig, betoane, care sunt pretabile unor amenajări - loc de servire a mesei pentru oamenii care vin cu pachet și vor să mănânce stând pe iarbă, loc de joacă pentru copii, cu specific de cunoaștere a naturii, observator astronomic, centru de vizitare, laborator de cercetare, spațiu de măsurare a calității aerului, comparativ cu ceea ce e în oraș, stație meteorologică educativă și multe altele. Și va fi o zonă de tempon între aceste două zone, în care oamenii se pot apropia de pe poteci, ca să vadă cum trăiesc păsările, la ceea ce se petrece în interiorul parcului.

Noi am desfășurat deja activități, tururi ghidate, educative, la care au participat peste 10.000 de copii, gratuit. În Londra există un parc cu o suprafață de 5 ori mai mică decât Parcul Văcărești, dar are 200.000 de vizitatori pe an. Parcul Văcărești poate deveni atracția turistică numărul 1 a Bucureștiului, care să atragă 500.000 de vizitatori anual, fără probleme. Poate să devină loc de promovare a întregii naturi pe care o are România. Putem să le povestim străinilor despre Retezat, Piatra Craiului și ce avem noi mai valoros față de toate celelalte țări din Europa. Potențialul este fantastic și asta suntem foarte supărați, pentru că autoritățile îl ignoră", a declarat Stoican pentru B1.ro.

Iulian Stana, secretar de stat, a precizat că Ministerul Mediului are în vizor Parcul Văcărești, care va deveni un punct recunoscut pentru naturalețea sa.

„Pe termen lung, dorim să protejăm diversitatea din zonă. În primul rând, ca acest parc să fie reprezentativ pentru România. Dorim să-l protejăm din toate punctele de vedere. Vrem să promovăm această zonă pentru naturalețea ei, pentru partea de educație ecologică și ne dorim ca acest parc să fie o arie protejată fanion pentru România.

Va putea fi o zonă de agrement, dar respectând prevederile regulamentului Parcului Natural. Sunt menționate deja activitățile permise, nu vom permite ca acest parc să se deterioreze, deși în presă se vehiculează că nu vrem să facem nimic. Va fi un parc natural urban, unde nu se vor face amenajări substanțiale. Totul se va face în urma studiilor cu specialiștii. Când vom avea planul de management și vom afla ce biodiversitate, ce habitate, ce perspective și amenințări avem, vom putea să găsim niște soluții pe care să le aplicăm", a declarat oficialul Guvernului pentru B1.ro.

De ce Parcul Văcărești este lăsat de izbeliște

Florin Stoican, reprezenant ONG de mediu: „Autoritățile nu fac nimic"

Florin Stoican se arată dezamăgit de faptul că proiectul stagnează și că potențialul zonei nu este încă fructificat.

„Doar se vorbește (n.r. - la nivel ministerial), dar nu se face. De 2 ani de zile, parcul a fost preluat de autorități, care nu fac nimic. Noi continuăm ca ONG activitatea, dar fără sprijinul autorităților, nu putem da înainte. Agenția Națională pentru Arii Protejate este administratorul parcului. Fără acordul și implicarea lor, fără luare de atitudine, nu se poate face nimic.

În iulie 2018 a intervenit blocajul, când ONG-urile au fost scoase de la administrarea ariilor protejate, iar noi, ca ONG, am primit notificare că trebuie să plecăm acasă. Noi încercăm să avem grijă de parc cum putem. Avem un acord cu Ministerul Mediului și Agenția Națională de Arii Protejate, care ne dă posibilitatea să facem proiecte și cam atât. Dar pentru documentele strategice, regulament, planul de management, infrastructură, pază, e nevoie de implicarea autorităților", a declarat Florin Stoican pentru B1.ro.

Dezvoltarea Parcului Natural Văcărești este blocată la nivel birocratic, spune reprezentantul ONG-ului.

„Regulametul este făcut de noi din anul 2018 și a fost trimis spre aprobare la începutul anului. A fost avizat de Agenția pentru Arii Protejate atunci, dar nu s-a aprobat niciodată. După ce s-a schimbat guvernul, am avut cel puțin posibilitatea să discutăm despre acel regulament, pentru că sunt blocați (n.r. - Agenția Națională de Arii Protejate) în niște proceduri juridice. Au spus că au nevoie de avizul consiliului științific și consultativ, care nu există, pentru că le-au desființat.

Regulamentul este un document care stabilește ce ai sau nu voie să faci și dă dreptul autorităților să vină să amendeze, în cazul în care acest regulament este încălcat. Planul de management este gata în proporție de 90% și se referă la o strategie pe termen lung", a declarat președintele ONG-ului, pentru B1.ro.



Iulian Stana, secretar de stat la Ministerul Mediului: „Există peste 200 de litigii. Planul de management ar putea fi gata în 2 ani"

„Regulamentul a fost publciat pe site, a fost în transparență, am organizat o dezbatere legată de acesta, s-a solicitat la Agenția Națională de Arii Protejate avizul consiliului științific și cel consultativ. Am început demersurile pentru crearea acestui consiliu consultativ și aici va dura un pic și vor intra în ecuația două primării, Academia Română, dar sperăm ca în cel mai scurt timp vor reuși să facem acest lucru și să avizăm regulamentul. După ce vom primi avizul de la Agenția Națională de Arii Portejate, urmează să intrăm în avizarea ei interministerială. Apoi, regulamentul se semnează prin ordin de ministru, după ce primim toate avizele de la 3 ministere. Aceasta ar fi o primă etapă.

Pentru realizarea planului de management, noi am alocat în acest an, prin Agenția Națională pentru Fondul de Mediu, suma de 5 milioane de lei. Acum se întocmește dosarul de licitație, urmând ca în perioada următoare să se scoată la licitație serviciile respective, pentru ca Ministerul Mediului să le achiziționeze în vederea realizării planului de management. Studiile trebuie făcute pe parcursul a 2 ani de zile, pentru a avea o situație clară din punct de vedere științific.

Au spus (n.r. - cei de la ONG-ul de mediu) că lucrează la un document. Din păcate, nu l-am văzut, dar dacă ni-l aduc la cunoștință, îl vom analiza. Dacă este un document bun și poate Agenția Națională de Arii Protejate să și-l însușească, nu știu exact ce înseamnă din punct de vedere legal acest lucru. Dar dacă sunt toate demersurile realizate, avizat de specialiștii noștri, nu ar fi o problemă", a declarat Iulian Stana pentru B1.ro.

Problema gunoaielor și a incendiilor nu poate fi rezolvată de Ministerul Mediului, a precizat Iulian Stana.

„Partea cu gunoaiele și incendiile revin celor care sunt propietarii acestor terenuri. În prezent, sunt peste 200 de litigii din punct de vedere al proprietării terenurilor. Rezolvarea litigiilor nu mai depinde de competența noastră. În ceea ce privește planul de management, dacă toate etapele ar decurge fără contestații sau ce s-ar mai putea întâmpla, ar trebui undeva în 2 ani de zile să avem planul de management.

Dacă cei de la Asociația Parcul Văcărești au deja o formă finală, întocmit din punct de vedere științific, corespunzător, noi putem face o analiză și o discuție cu ei, iar mai apoi, să îl aprobăm și asumăm - trebuie văzut din punct de vedere juridic și tehnic cum se poate proceda, pentru că cel care ar fi responsabil de realizarea planului de management ar fi Agenția Națională pentru Arii Protejate", a mai precizat oficialul Ministerului Mediului pentru B1.ro.