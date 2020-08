Arhiepiscopia Tomisului se află în centrul unei noi controverse, după ce o enoriașă, Natalia Lorena, care susține că a dorit să se aplece către credință și către Dumnezeu, după ce a avut un trecut greu, a fost tratată într-un mod necuviincios de IPS Teodosie și de preotul Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei.

Telenovela din jurul Arhiepiscopiei Tomisului

O adevărată telenovelă a apărut pe rețelele de socializare, după ce Natalia Lorena a scris pe blogul personal experiența trăită pe lângă Arhiepiscopia Tomisului. Natalia anunța pe data de 27 iulie că se “retrage” din Arhiepiscopia Tomisului, dezamăgită de comportamentul fețelor bisericești:

“Singurul lucru pe care vreau să-l afirm este că de când am venit la biserică am întâlnit oameni mai răi și mai vicleni decât întâlneam înainte de a veni: de la preoți ”periculoși” care te iau la mișto, te bârfesc și te urăsc, până la dudui geloase care se bat pe primul loc în față la slujbă. Am fost atât de batjocorită și judecată în ultimele câteva luni aici , cum n-am mai fost nicăieri. Și aici nu mă refer la oamenii aceia care au tot postat de mine, pe ei îi înțeleg. Aici mă refer la acei oameni care se duc și se împărtășesc în Sfântul Altar și după aceea au un comportament de animale față de mine. Aici toți fac pe șefii și ” duhovnicii” , iar duduiele fac pe mamele autoritare, asta doar cu mine, căci cu altcineva nu cred că își permit”.

Ce a făcut-o pe Natalia să scrie aceste rânduri? Inițial, de vină ar fi fost un călugăr care a luat-o în derâdere la slujbă:

“Prima tangență cu el am avut-o într-o dimineață la o slujbă la Vadu, unde m-a luat puțin la mișto. Am vrut să plec atunci, dar bineînțeles, nu am făcut-o, pentru că ceilalți îmi spuneau să nu-l bag în seamă. Desigur, parcă Dumnezeu a avut grijă cumva, căci la slujbă a greșit și Evanghelia, apoi a greșit și ce trebuia să spună când a ieșit cu Sfintele Daruri, de două ori chiar”.

A urmat însă și alte dezvăluiri, despre unii credincioși, care au dezgustat-o pe Natalia prin comportamentul lor:

"În timp, s-a lipit o doamnă de mine, credeam că are intenții bune. Mi-a vorbit cam două ore la telefon prima dată, se descrie tare bine, începe prin a preciza că este apropiată de Ierarh, spune că " lucrează cu el" ( da' de unde) , că lucrează la academia nu-știu-care ( am aflat între timp că nu are mare funcție pe acolo) , dar are o vorbă tare bună, când încearcă să facă pe deșteapta spune " eu sunt c*rvă bătrână, scumpo"... Pentru ea, toți credincioșii sunt proști, numai ea e deșteaptă. Nu există zi în care să nu se facă de râs. De ea râd toți, dar eu nu am râs niciodată de ea, nici nu am discuat aiurea, decât ceea ce știam că mi-a făcut. Mai mult mi-am plâns rana decât să o bârfesc. Am promis că voi povesti întâmplări. Această doamnă a fost una și prima dintre persoanele care m-au făcut să văd biserica altfel", povestește Natalia pe blogul personal.

Acuzații grave la adresa IPS Teodosie

Cea mai gravă acuzație îl vizează însă pe IPS Teodosie, despre care Natalia povestește că a sunat-o ca să-i spună să șteargă postarea prin care anunță că se retrage de la Arhiepiscopia Tomisului. Mai mult, Natalia povestește un incident care ar fi avut loc chiar în Postul Paștelui la spovedanie. Potrivit acesteia, în loc să fie atent, IPS Teodosie scria mesaje pe telefon:

“La el m-am spovedit! Fiecare întâmplare și fiecare rană am vărsat-o în genunchi, în fața Ips Teodosie. Oare nu trebuia să primesc cea mai mare parte de încredere de la duhovnic?!

Acum, mă întreb dacă m-a ascultat vreodată cu adevărat Ips Teodosie. În postul Paștelui, când m-am spovedit, scria mesaje pe telefon în timp ce mă spovedeam, am și oprit spovedania la un moment dat să vorbească cu cineva la telefon, mai mult a durat conversația telefonică decât spovedania mea. Ultima dată, la spovedanie i-am mărturisit ceva, apoi când i-am cerut sfatul, a răspuns cu totul și cu totul altceva, semn că nu era atent. Acum, mă întreb, oare chiar m-a ascultat vreodată?!”

În fața acestor acuze care au vizat Arhiepiscopia Tomisului, preotul Eugen Tănăsescu a publicat un mesaj dur pe Facebook la adresa tinerei, prin care o acuză că a lansat minciuni la adresa Arhiepiscopiei și a lui IPS Teodosie, dar și de faptul că este slabă în credință:

Replica tinerei nu s-a lăsat așteptată, Natalia povestind într-o postare pe rețelele de socializare că preotul Tănăsescu se laudă cu credința doar în văzul lumii pentru a avea cât mai mulți urmăritori, dar că în realitate renunță la ea:

“Până astăzi, am evitat să ating subiectul ” Tănăsescu”...Mai bine tăcea din gură! Au un stil mișelesc de a întoarce povestea în favoarea lor… și culmea! Sunt de-ai bisericii… biserica aia care înainte însemna credință, dragoste și blândețe

Dacă Eugen Tănăsescu spune că am credința slabă de ce a făcut acest gest?! Să mi-o distrugă de tot? Asta e intenția?!

Că sunt slabă în credință?! N-am negat niciodată asta! Chiar el m-a învățat câte ceva despre credință , căci Ips Teodosie, ca duhovnic, nu m-a întrebat niciodată ce știu și ce nu despre Hristos”.

Contactată de B1.RO, Natalia Lorena a rezumat care au fost principalele dezamăgiri, în urma experienței trăite în jurul Arhiepiscopiei Tomisului:

"Am avut câteva incidente in Arhiepiscopia Tomisului cu diferite persoane : de la credincioși fățarnici pana la călugări care mi-au vorbit urat. Lucruri tratate cu indiferenta de Ips Teodosie care îmi era duhovnic. Cu Eugen Tănăsescu nu am avut nimic, m-a atacat public degeaba, iar eu i-am răspuns. Probabil la cererea fostului meu duhovnic m-a atacat, duhovnic care trebuia sa fie ca un părinte. Este slujitorul lui Hristos, ar trebui sa-I urmeze comportamentul , altfel, eu de unde învăț ce este credinta? Nu-i așa? Ips Teodosie l-a “ mustrat “ pe Tănăsescu pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, dar dansul , ca duhovnic, oare nu trebuia sa îmi ofere cea mai multă încredere? M-a dezamăgit credinta falsa de care da dovada. In văzul lumii se arată victima, bland, prigonit, dar, de fapt , chiar dansul cere sa se dea explicații vis-a-vis de situația cu mine. La ei gunoiul se tine sub pres, nu vor sa afle oamenii ce călugări și preoti necredinciosi au acolo. Asta nu este credinta", a precizat Natalia Lorena.

Contactat de B1.RO, preotul Eugen Tănăsescu a precizat că între el și Natalia este doar o dispută personală și că Arhiepiscopia Tomisului nu are încă un punct de vedere în legătură cu acuzațiile lansate în spațiul public.