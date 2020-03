EXCLUSIV // Poluare gravă în Capitală. Bucureștenii se sufocă în smog. Expert: "Formează o atmosferă greu de respirat care este dăunătoare"(FOTO)

EXCLUSIV // Smogul, ceața deasă, amestecată cu fum și cu praf industrial, extrem de periculoasă pentru căile respiratorii a putut fi observată luni dimineață în Capitală, după ce nivelul de poluare a aerului a atins un nivel record. Platformele independente de măsurare a calității aerulului au înregistrat depășiri chiar și cu 900-1.000% peste limitele maxim admise la poluarea cu PM2,5 (particule în suspensie cu diametrul mai mic de 2,5 microni – de la arderi, de exemplu) și de aproape 800% la poluarea cu PM10 (particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni - de la praf sau polen).

În acest context, mai mulți bucureșteni au distribuit imagini șocante pe rețelele de socializare care surprind nivelul poluării care a lovit Capitala în noaptea de duminică spre luni. Mărturii ale bucureștenilor care fie postează fotografii sau capturi cu informațiile date de senzorii de măsurare a calității aereului s-au viralizat.

sursa foto: Vitalie Cojocari/Facebook

sursa foto: Traian Guranoiu/Facebook

Puțini bucureșteni știu însă faptul că smogul nu este un fenomen poluant care se formează rar în București sau în marile orașe ale țării. Deși autoritățile nu au transmis avertismente către populație, acest fenomen a apărut de multe ori din cauza arderii în exces a combustibililor fosili, așa cum Prof. Dr . ing Daniela Simina Ștefan, din cadrul Universității Politehnica București a precizat pentru site-ul B1.RO.

"Acest smog, mai ales în marile orașe așa cum este și Bucureștiul, este foarte prezent în condițiile în care nu avem precipitații. Asta pentru că în activitatea noastră zilnică eliberăm foarte mulți compuși organici poluanți în atmosferă, particule pe care sunt reținuți foarte mulți compuși organici și alți compuși, cum este dioxidul de sulf sau alți poluanți rezultați din arderea hidrocarburilor, din arderea combustibililor fosili în centralele termice. Deci tot ce rezultă din ardere la nivelul acestor obiective sau prin arderea în motoarele cu ardere internă, acești compuși pot să formeze, să fie parte din acest smog. Acești compuși formează un fel de ceață, formează o atmosferă greu de respirat care este dăunătoare, afectează respirația, scade concentrația de oxigen la nivelul alveolelor", a explicat Daniela Simina Ștefan.

Aceasta a mai precizat că în București au existat perioade în care smogul a persistat luni în șir.

"În Bucureștia au fost perioade în care luni în șir a fost un fel de ceață. Acea ceață, despre care nimeni nu a vorbit, reprezenta de fapt un smog. Din cauza inversiei termice acei poluanți au rămas lângă sursa care i-a produs și au persistat o perioadă îndelungată. I-am respirat, toți compușii aceia au fost prezenți în viața noastră. Meteorologii au considerat că face parte din fenomenele obișnuite meteorologice", a mai precizat Daniela Simina Ștefan.

Ea a indicat lipsa resurselor sau a personalului specializat în ceea ce privește lipsa de informare a populației despre prezența smogului în marile orașe din România.

"Poate că nu avem destul de multe resurse financiare ca să ne dotăm cu aparatura necesară, poate că nu avem destul personal pentru a realiza aceste analize, poate că e imposibilitatea autorităților de a face față situației. Nu cred că persoanele care sunt instruite și care fac parte din aceste organe de control și de adminsitrare a fenomenelor de poluare nu sunt competente. Din contră, dar nu au mijloacele necesare, nu sunt destui ca număr sau nici nu au cu ce", a conchis Daniela Simina Ștefan.

Confruntate cu această situație critică, autoritățile sunt depășite nefiind capabile încă să indice care sunt cauzele concrete care au condus la acest nivel record de poluare.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, care a explicat luni într-o conferință de presă că nivelul record de poluare a avut un cumul de cauze care vizează în primul rând arderile necontrolate din jurul Bucureștiului. Ministrul a mai precizat că cetățenii au făcut în cursul serii mai multe sesizări la 112 privind arderile de vegetaţie, de cauciucuri sau de gunoaie.

„În primul rând, arderile necontrolate din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Au fost sesizări la 112. Am avut în această dimineaţă discuţii cu cei de la ISU care, din informaţiile pe care le avem, în afară de incendiul semnalat la ora 12:00 noaptea la Gara de Nord şi a sesizărilor primite cu arderile de vegetaţie sau cauciucuri sau toate celelalte gunoaie, care au fost în cursul serii, am ajuns să avem condiții de calm atmosferic și cu viteze reduse ale vântului, de sub 7 km/h”, a precizat ministrul Costel Alexe.