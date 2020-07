EXCLUSIV // Premieră mondială. Descoperirea unui preot român, în podul ascuns al bisericii

Vasile Oltean (73 de ani) este preotul român care a făcut o descoperire unică în lume. Slujitorul Bisericii „Sfântul Nicolae" din Brașov a găsit în podul lăcașului de cult o carte care „l-a dat gata".

„Acum lucrez la un material care m-a dat gata: Secolul XI, 2.000 de pagini - Theofilact, cel mai mare teolog al lumii. Singura carte existentă este la mine, aici. Este scrisă în limba slavonă. Reprezintă un comentariu la fiecare cuvânt din Biblie", a dezvăluit Vasile Oltean, pentru B1.ro.

Cartea din secolul XI nu este singura descoperire recentă de mare valoare a lui Vasile Oltean.

„De curând, am publicat și un comentariu de-al lui Dimitrie Eustatievici, care este primul autor al gramaticii românești, comentarii la Biblie, de la 1750. Este mai mică, are peste 200 de pagini. Cea a lui Theofilact, 2000 de pagini", a declarat preotul pentru B1.ro.

Izvoarele istorice de mare valoare, ascunse în podul bisericii, în timpul comunismului

Vasile Oltean este o figură-simbol a Brașovului. Jumătate de secol și-a dedicat studiului de documente istorice de o valoare uriașă, ascunse în podul parohiei sale. El este preot, muzeolog, filolog, istoric și profesor universitar.

Timp de 53 de ani s-a ocupat de administrarea Muzeului „Prima Școală Românească" din cartierul istoric Șcheii Brașovului. În timpul pandemiei însă, Vasile Oltean a decis să se pensioneze. El încă își așteaptă oaspeții la muzeu, însă a decis să se concentreze și mai mult în zona de cercetare. Majoritatea documentelor care-i ajung în mână sunt redactate cu alfabetul chirilic.

„Eu m-am pensionat de la 1 mai. Acum este director un preot teolog, care are și parohie, care se ocupă de administrarea muzeului. În prezent, mă ocup mai mult de partea de cercetare. Lucrez enorm, am 5 cărți în tipar. Până acum, am scris zeci de cărți", a decarat Vasile Oltean în exclusivitate pentru B1.ro.

Toate izvoarele istorice ale lui Vasile Oltean au fost ascunse în turnul Bisericii „Sfântul Nicolae" din Brașov, în timpul comunismului. Preotul Ioan Prișcu le-a urcat în „camera secretă", după care a zidit ușa.

Asta se întâmpla la finalul anilor '40, când procesul de sovietizare se afla la început. Acesta presupunea, printre multe altele, rescrierea istoriei.