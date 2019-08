EXLUSIV ONLINE / Primăria Timișoara a pierdut procesul cu Garda de Mediu. Judecătoria Timișoara a decis că instituția condusă de primarul Nicolae Robu trebuie să plătească amenda de 50.000 de lei pentru că nu a făcut curat pe străzi.

Scandalul datează din luna noiembrie a anului trecut când, de curățenia din oraș trebuiau să se ocupe angajații de la spații verzi, care însă nu făceau față.

Primarul Robu a confirmat pentru B1.ro că a pierdut procesul, dar spune că nu va plăti amenda pentru că nu s-a procedat corect. Mai mult, edilul anunță că va ataca decizia întrucât nu este definitivă.

"Acum s-a judecat și am pierdut. Așa am considerat, că Garda de Mediu nu a prezentat corect în ceea ce ne privește pentru că răspunderea aparținea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri. Nu Primăria are contract cu operatorul de salubritate casnică. Pentru salubritatea stradală noi am lucrat cu un operator care nu are asta ca obiect de activitate principală. Este Societatea de Spații Verzi care are. La ei este și golirea coșurilor și măturatul aleilor în activitate pentru spațiile verzi. Și am extins pentru restul orașului, până când am reușit să contractăm o firmă prin licitație. Nu s-a prezentat nimeni la licitație, asta a fost problema. Am făcut a doua oară licitație și avem o firmă austriacă" a declarat pentru B1.ro Nicolae Robu.

Aceasta este doar prima dintr-o serie de amenzi primite de primăria Timișoarei la finele anului trecut.

"Au mai fost amenzi. Noi încercăm să obținem anularea amenzii considerând că ni s-a aplicat nedrept. Este adevărat că orașul a trecut printr-o perioadă grea în care a fost mizerie, pentru că s-a făcut schimbarea de sistem. A trecut salubrizarea casnică de la primărie la ADID și până când lucrurile au început să funcționeze a durat câteva luni. Pe de altă parte noi ne-am trezit fără operator pentru salubrizarea stradală, că nu a venit nimeni la licitație" a mai adăugat primarul Timișoarei.

Nicolae Robu suspecta la acea vreme o manevră politică din partea Gărzii de Mediu, instituție pe care o considera "pesedizată".