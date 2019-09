EXCLUSIV ONLINE // Începutul de an școlar readuce în discuție toate problemele din învățământul preuniversitar din România. Școli cu toaleta în curte, personal insuficient și nepregătit și o perspectivă lipsită de viziune pentru viitor. Rectificarea bugetară i-a dezamăgit pe profesori care acum nu mai speră ca problemele din școli să poată fi rezolvate prea curând.

"La rectificarea bugetară au fost tăiați bani de la Ministerul Educației, bani care ar fi putut fi folosiți pentru dotarea școlilor și pentru începutul anului școlar, un început corespunzător și șanse egale pentru elevii care vin la școală. Încă avem în România școli cu toaleta în curte, încă avem în România școli care nu au nici măcar minimum de dotare. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a făcut un sondaj de opinie în rândul membrilor și cele mai multe răspunsuri din partea colegilor noștri au fost legate de dotarea școlilor cu tot ceea ce înseamnă material corespunzător unui învățământ de calitate. Ne-am arătat surprinși și total împotriva acestei rectificări bugetare pentru că au fost luați bani cu care se puteau dota școlile", a declarat pentru B1.ro George Purcaru, vicepreședintele FSLI.

Și anul acesta sunt probleme cu lipsa de profesori calificați în școli, dar sindicaliștii spun că legislația este deficitară în acest sens.

"Mai avem ceva probleme cu resursa umană din învățământ și aici este vorba despre personalul auxiliar și personalul nedidactic pentru că neavând normative, normative pe care Federația Sindicatelor Libere din Învățământul nedidactic le cere de câțiva ani încoace, avem nevoie de a se face angajări pe aceste posturi, personal nedidactic și personal auxiliar. Și cu resursa umană didactică avem ceva probleme, știți că în fiecare an am avut personal necalificat, cred că suntem singurul sistem bugertar din România care angajajează personal necalificat, nu putem vorbi de calitate în învățământ cu personal didactic necalificat. De ce am ajuns în această situație? Am semnalat de fiecare dată această problemă, proasta salarizare din învățământ, este de înțeles de ce tinerii performanți nu vin în învățământ. Cei care au luat 5 la titularizare este adevărat au fost primiți în examenul de toamnă pentru ocuparea posturilor de suplinire pentru un an de zile, dar și aici ei trebuie să ia peste cinci", a mai spus liderul sindical.

După ce de la 1 ianuarie 2019 Ministerul Educației trebuia să înceapă plata către toate cadrele didactice profesorii au fost din nou amăgiți și suma a fost mai mică decât cea decisă de instanță.

"Probleme mai sunt și cu faptul că nu s-au respectat hotărârile judecătorești, Ministerul Educației a făcut în așa fel încât să se plătească dobânda remuneratorie și nu cea penalizatoare. Exemplu cel mai concludent este în județul Iași unde s-au plătit incorect toate hotărârile judecătorești a toate școlile. În toate județele este aceiași problemă, dar sporadic. Folosim încă acea cretă, acea tablă învechită de 100 de ani și în felul acesta nu am reușit să investim" a spus George Purcaru.

Într-un interviu recent Ministrul Educației Daniel Breaz dădea asigurări că au mai rămas doar sub 300 de școli care au toaleta în curte și că toate posturile din învățământ vor fi acoperite chiar dacă nu de profesori titulari.