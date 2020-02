EXCLUSIV // RĂSTURNARE DE SITUAȚIE: Proprietara brutăriei din Ditrău le cere scuze localnicilor pentru că a adus muncitori străini fără să-i consulte. Cei doi srilankezi, mutați din procesul de producție a pâinii

Proprietara brutăriei din Ditrău, care a angajat doi bărbați din Sri Lanka, a prezentat scuze localnicilor din comuna din Harghita pentru că a adus muncitori străini fără a-i consulta pe membrii comunității. Într-o declarașie pentru B1.ro, Köllő Katalin, a susținut că angajații din Sri Lanka ce au provocat, fără voia lor, revolta localnicilor, vor fi mutați într-o nouă etapă a producției.

Totodată, șefa brutăriei s-a declarat dispusă să renunțe la angajarea altor cinci srilankezi care ar fi trebuit să ajungă în Ditrău, dacă în locul lor va găsi cinci brutari calificați din rândul localnicilor.

Poziția adoptată sâmbătă de patroana brutăriei este radical diferită de punctul de vedere exprimat de aceasta cu o zi înainte, tot pentru B1.ro. Atunci Köllő Katalin susținea că nu trebuie să ceară acord nici din partea Primăriei, nici a locuitorilor pentru a aduce muncitori străini în comună.

”A fost o mare neînțelegere. Noi am cerut scuze de la locuitorii satului pentru faptul că nu i-am anunțat din timp că vor ajunge angajații noștri din Sri Lanka. Pentru liniștea localnicilor, am propus să îi punem pe angajații noștri pe o altă etapă a producției pentru că cea mai mare problemă a localnicilor a fost faptul că ei ating pâinea. Am propus varianta ca în cazul în care, în șase luni, vor veni la noi cinci brutari dintre localnicii revoltați, atunci nu o să îi mai angajăm pe cei cinci din Sri Lanka cu care am făcut contract. Deci nu îi mai angajăm pe cei cinci brutari din Sri Lanka dacă o să avem, în șase luni, cinci brutari calificați angajați.

Am cerut scuze pentru faptul că nu am anunțat din timp. Asta a fost o greșeală a noastră. Ar fi trebuit să anunțăm pentru ca localnicii să poată să se pregătească pentru acest lucru pentru că sunt oameni în vârstă. Pe cei doi îi putem pune pe o altă etapă a producției, de exemplu, în patiserie, dar nu îi trimitem, în niciun caz, acasă”, a declarat proprietara brutăriei din Ditrău, sâmbătă, pentru B1.ro.

Cu o zi înainte însă, aceasta a susținut că nu se aștepta ca prezența celor doi muncitori din Sri Lanka în brutăria sa să provoace nemulțumirea locuitorilor comunei și că nu trebuie să dea socoteală nimănui pentru lucrătorii din firma pe care o conduce.

”Nu suntem de acord, noi ne chinuim de 4 luni să-i aducem, nu ne-am gândit pentru că dacă legea nu ne obligă, eu nu trebuie să cer acord nici Primăriei, nici locuitorilor. Nu sunt primii muncitori străini din Sri Lanka în România. Nu ne-am gândit și nici nu ne-am așteptat la această revoltă.

Aceasta este cea mai mare problemă, preotul, nu știu la ce s-a gândit. Este ireal, este un non-sens ceea ce zice preotul, că cândva niște oameni cu naționalitate romă le-au ars casele și acum, ca să nu se întâmple din nou, a devenit conducătorul localnicilor care protestează împotriva celor doi angajați.

Ei vor ca aceștia să plece de la firma noastră. Spun că noi facem pâine și că ei nu trebuie să se atingă de pâinea lor. Oricum nu mai cumpără nimeni pâinea noastră din Ditrău și nici din satele vecine, deci nu știu ce mai vor în viitor. Noi și până acum am livrat și în alte județe, Mureș, Harghita, Suceava, continuăm livrarea în județele și în orașele care ne acceptă și nu fac o legătură între migranți și oameni veniți legal pentru a munci în România", a declarat, vineri pentru B1.ro, Köllő Katalin.

Aproximativ 300 de localnici s-au adunat sâmbătă dimineață la Casa de Cultură din Ditrău pentru a-și exprima punctele de vedere în legătură cu cei doi angajați ai fabricii de pânie.

Deși proprietara fabricii a prezentat scuze, localnicii nu par dispuși să cedeze și au stabilit să scrie o petiție care să conțină toate pretențiile pe care le au.

Piumal şi Amahinda sunt cei doi muncitori din Sri Lanka, veniți să tulbure, fără voia lor, liniștea micii localități din Harghita. Cei doi bărbați de 22, respectiv 49 de ani, sunt brutari şi au fost angajaţi cu forme legale, prin intermediul unei firme de recrutare, la o fabrică de pâine din regiunea Gheorgheni.

Prezenţa străinilor a stârnit însă revolta unei părţi a comunităţii din Ditrău. Proprietara casei în care aceştia stăteau a fost ameninţată, aşa că Piumal şi Amahinda au fost mutaţi la o gazdă din Lăzarea, un sat învecinat, dar şi proprietara casei respective a păţit acelaşi lucru. Angajatorii le cauta acum o casă celor doi, chiar în Gheorghieni.

Potrivit paginii oficiale a primăriei, componenţa etnică a comunei Ditrău este: 99,79% maghiari, 0,21% români (55 sunt de naţionalitate română) şi 3 de naţionalitate germană.