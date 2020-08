EXCLUSIV // Războiul de la IFIN - „Laserul de Măgurele" continuă, după ce Monica Anisie l-a demis pe Nicolae Zamfir. Noi acuzații grave. Reacție de la Ministerul Educației

Nicolae Zamfir, directorul Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" (IFIN-HH), a fost revocat din funcție în data de 15 august, în urma unei decizii a Monicăi Anisie, ministrul Educației. Hotărârea vine după lungi proteste și tensiuni între două tabere, care au oferit noi informații pe marginea acestui subiect, pentru B1.ro.

George Epurescu, liderul Sindicatului „Hermes", care l-a acuzat pe Nicolae Zamfir de management defectuos, instituirea unui sistem de teroare la locul de muncă, diferite încălcări ale legii și răspândirea de informații false, crede că prin demiterea academicianului, oamenii de știință au obținut o victorie uriașă.

„Decizia doamnei Anisie reprezintă pentru noi, cei din cercetare, o adevărată revoluție. Niciodată nu au fost astfel de mișcări, era greu de imaginat că vom avea o victorie în fața unui colos care de mai bine de 30 de ani a confiscat domeniul cercetării, ducând practic un mare proiect în gard. În momentul care Franța a pus un embargou în fața lui Nicolae Zamfir a fost foarte grav. Comisiile disciplinare au fost plutoane de execuție, menite să înăbușe orice voce, orice nemulțumire, în sistemul autoritar al lui Nicolae Zamfir", a declarat cercetătorul pentru B1.ro.

Nicolae Zamfir, în continuare director de proiect la ELI-NP. Șeful său va fi unul dintre contestatari

Nicolae Zamfir rămâne în continuare director de proiect la ELI-NP („Laserul de la Măgurele"). De asemenea, cercetătorul George Epurescu crede că fostul șef IFIN este un opozant al colaborării cu occidentalii, după ce Franța s-a distanțat de România, poziție oficială.

„Nicolae Zamfir nu a fost destituit așa cum s-a comunicat în ultimele zile. Funcția de director al marelui laser, încă o deține. Noua conducere a Institutului va trebui să ia legătura cu autoritățile franceze, pentru deblocarea acestei situații, pentru a găsi soluțiile amiabile, așa cum trebuia procedat de la început. Noi nu putem să ieșim din Europa, așa cum și-a dorit Nicolae Zamfir.

Nicolae Zamfir nu și-a dorit niciodată să facă parte din acest consorțiu, tocmai pentru că regulile sunt extrem de stricte. Nicolae Zamfir a fost a fost ultimul secretar de partid de la IFIN, în '89, membru al Comitetului Central al UTC - se pregătea pentru Comitetul Central al PCR. Ioan Aurel Pop, șeful Academiei Române, fost coleg cu Nicolae Zamfir la UTC, a manifestat susținere față de prietenul său. Sunt amândoi brașoveni, colegi de generație. Prin legăturile pe linie de partid și poate și pe linie de alte servicii au reușit să formeze această rețea care a opacizat sistemul de cercetare și nimeni din afară nu a putut să rupă această cumetrie, o semidistrugere a sistemului de cercetare.

Perspectivele sunt pozitive. Nicolae Mărginean este într-adevăr, un cercetător foarte bun. Se numără printre cei care au avut curajul să spună că ceea ce făcea Zamfir nu este normal, nici în ceea ce privește planul administrativ, nici cel științific. Vindecarea cancerului, tratarea deșeurilor nucleare, implicarea în lupta antiCOVID sunt niște fabulații științifice", a mai declarat cercetătorul pentru B1.ro.

Nicolae Zamfir a acționat în instanță

Nicolae Zamfir se consideră nedreptățit. Astfel, a atacat în justiție decizia de la Ministerul Educației.

„Nu mi s-a oferit nicio explicație. A fost anulat un ordin de prelungire al mandatului. În februarie 2016 am dat concurs și conform metodologiei din acel moment, mandatul era de 4 ani, cu posibilitate de prelungire de până la 4 ani, dacă performanțele sunt corespunzătoare. Nu era nicio limită de vârstă în acel moment. În februarie 2020 s-a dat un ordin de prelungire cu 3 ani și 10 luni. Acum, am fost informat că s-a anulat acel ordin, fără niciun fel de motivare. Consider ilegal ordinul, l-am atacat în justiție", a declarat Nicolae Zamfir pentru B1.ro.

În noua versiune de management, Nicolae Zamfir nu-și va da demisia din funcția de director al ELI-NP.

„Sunt director de proiect. Nu este proiect de cercetare, ci de investiții, iar toate deciziile sunt la directorul general", a declarat Zamfir pentru B1.ro.

Mișcarea împotriva academicianului a fost de fapt o inițiativă fără prea mare ecou, susține acesta. În plus, în trecut, noul director, Nicolae Mărginean, a fost sancționat pentru încălcări grave ale regulilor, a dezvăluit Zamfir.

„A fost un grup de protestatari, de 5-10 inși care au protestat. Printre nemulțumirile lor se numărau anumite analize, în urma cărora am găsit deficiențe grave și conform tuturor normelor, am constituit Comisie de Cercetare Disciplinară. Printre cei care au avut responsabilități și nu le-au îndeplinit în domeniul nuclear, al protecției, s-a numărat și domnul Nicolae Mărginean. El este unul dintre conducătorii protestatarilor.

Nicolae Mărginean a avut ca responsabilitate supravegherea, la IFIN, ca nivelul de radiații să nu afecteze mediul și personalul, potrivit autorizărilor de la CNCAN (Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare). Nu a efectuat aceste măsurători timp de 2 ani, un lucru foarte grav. A fost sancționat conform Codului Muncii, penalizat cu -10% din salariu. De asemenea, a fost sancționat pentru că a denigrat în comunitatea științifică internațională proiectul ELI, fără a avea argumente. A primit tot o sancțiune salarială.

Au fost contestări în mass-media și social media. Față în față nu am discutat. I-am rugat să stăm de vorbă, să rezolvăm problemele, dar au refuzat. Au contestat faptul că la ELI există un laser de mare putere, programul științific ELI-NP", a declarat Nicolae Zamfir pentru B1.ro.

Tratarea cancerului cu ajutorul Laserului de la Măgurele, adevăr sau minciună?!

Nicolae Zamfir a declarat în repetate rânduri că tehnologia de la Măgurele ar putea ajuta la tratarea cancerului. Totodată, în opinia sa, această declarație a fost transmisă mai departe și interpretată greșit.

„În programul științific, în folosirea fasciculelor de particule accelerate obținute de laserul de mare putere se studiază în ce măsură tehnologia poate fi aplicată în tratarea cancerului, respectiv a deșeurilor radioactive. Sunt direcții majore. Asta nu înseamnă că mâine va începe traterea bolnavilor de cancer, nu. Trebuie văzut în ce măsură fasciculele sunt propice pentru așa ceva, apoi trebuie elaborate tehnologii... S-au interpretat eronat în presă, în acele critici. Criticile sunt total nefondate, neargumentate", a precizat Nicolae Zamfir pentru B1.ro.

Și în cazul experimentelor cu pulsurile de laser de peste 10 pettawatts au fost informații interpretate greșit, spune Zamfir.

„Interpretarea a fost greșită. În 2019 s-a demonstrat că sistemul de laser poate produce 10 pettawatts. În 2020 s-a transportat tot fasciculul de 10 pettawatts prin tot sistemul, deci este altceva", a declarat fostul director general de la IFIN pentru B1.ro.

Nicolae Mărginean, noul dintrector de la IFIN - Laserul de la Măgurele: „Nu vreau să mă arunc în declarații hazardate"

Nicolae Mărginean, noul director general de la IFIN pentru cel puțin 6 luni, are un ton ponderat în ceea ce privește afirmațiile de orice fel cu privire la Nicolae Zamfir.

„În acest moment, nu doresc să fac prea multe comentarii, la doar o săptămână de când am preluat funcția. Mă pun în cunoștință de cauză. Nu vreau să mă arunc în declarații hazardate.

Domnul Zamfir este directorul proiectului ELI-NP, cu toată răspunderea care o presupune acest proiect. Este cel mai mare proiect de investiții pe care-l are Insitutul. E o răspundere imensă, a tuturor.

Sper să avem ecouri pozitive în viitor. Institutul nu are doar componenta ELI-NP. Este mult mai mare, are foarte multe domenii în care excelează", a declarat Mărginean pentru B1.ro.

Monica Anisie nu ar fi ținut cont de presupusa prietenie dintre Dragoș Ciuparu și Nicolae Zamfir

Dragoș Ciuparu este o altă figură implicată în scandalul Insitutului de la Măgurele. Acesta este secretar de stat la Ministerul Educației, acuzat că l-a sprijinit pe Zamfir, în baza unei vechi relații de prietenie.

„Punctul meu de vedere i l-am spus doamnei ministru înainte de decizie, mai mult nu am ce să comentez", a declarat Dragoș Ciuparu pentru B1.ro, în urma deciziei de demitere a lui Nicolae Zamfir, din fruntea IFIN.

În iulie, Dragoș Ciuparu a comentat afirmațiile transmise de sindicaliști.

„La ce se referă când spun 'prietenie'? La faptul că apreciez un om pentru realizările pe care le are și tot efortul pe care l-a depus pentru țara asta? Eu altfel de prietenie nu am cu domnul Zamfir.

Ne cunoaștem și ne respectăm ca oameni de știință. Dacă atunci asta se numește prietenie, atunci da, suntem prieteni. Dincolo de asta, nu ne vizităm, nu ne serbăm împreună, nu facem revelioane și lucruri de genul acesta. Eu îl cunosc pe domnul Zamfir de o lungă perioadă de vreme și-l respect ca pe un om de știință de o foarte mare valoare. Nu este doar aprecierea mea, ci o apreciere generală în toată comunitatea științifică, la nivel național", a declarat secretarul de stat pentru B1.ro.

Decizia Monicări Anisie, apreciată de un fost ministru PSD

Nicolae Hurduc, fost ministru al Educației și Cercetării în Guvernul PSD, crede că decizia demiterii lui Nicolae Zamfir este justificată.

„Vreau să fiu foarte tranșant în problema Laserului de la Măgurele. Dl. Acad. ZAMFIR este un bun profesionist, dar lasă foarte mult de dorit din punct de vedere managerial. Mai mult decât atât, nu are nici un fel de aptitudini diplomatice, lucru absolut obligatoriu la un proiect de o asemenea anvergură.

Decizia MEC de eliberare din funcție este cât se poate de corectă. După vârsta de 65 de ani prelungirea se putea face doar pentru maxim 6 luni. O prelungire pe mai mult de 3 ani nu era legală", a notat Nicolae Hurduc pe pagina sa de Facebook.

ELI-NP („Laserul de la Măgurele"), parte a IFIN (Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară)

Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) sau altfel spus, „Laserul de la Măgurele" reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte de pe teritoriul României, din ultimii 30 de ani. Cofinanțat din fonduri europene, în valoare de peste 300 de milioane de euro, ELI-NP presupune o infrastructură complexă. Printre multe altele, două echipamente cu performanțe unice în lume.

La marginea Bucureștiului funcționează deja proiectul științific internațional ELI, din care fac parte România, Cehia și Ungaria. Fiecare găzduiește o parte din proiect, iar țării noastre i-a revenit cea mai complexă parte, ELI-NP.

ELI-NP presupune un sistem laser de mare putere, cu o putere de 10PW (petawatti) - a zecea parte din întreaga putere a Soarelui, concentrată pe un milimetru, premieră în cercetarea mondială și un accelerator de electroni ca generator de Fascicul Gamma, de mare intensitate.