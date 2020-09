EXCLUSIV // Unul dintre personajele controversate căruia Nicușor Dan, noul primar al Capitalei, i-a pus bețe în roate blocând mai multe proiecte imobiliare fără autorizație este omul de afaceri iranian Manochehr Saadati Sohi. Unul dintre cele mai recente proiectee blocate de Nicușor Dan este șantierul iranianului din zona Parcului Herăstrău.

Ce spune Manochehr Saadati Sohi despre victoria lui Nicușor Dan

Având în vedere istoricul conflictual pe care îl are cu Nicușor Dan, omul de afaceri iranian a declarat că va pleca din România dacă acesta v câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei.

“Eu am angajament de plantare a 106 arbori, in schimbul a 17 arbori ce au fost taiati pentru a fi posibila construirea.. Eu sunt inginer si proiectul meu este unul cum nu s-a mai vazut in Bucuresti. Va fi o splendoare. Totul va fi verde, interior si exterior, iar climatizarea va fi realizata prin energie geotermala. De ce sa vina unul ca Nicusor Dan, dupa 30 de ani de munca si sa distruga toate visele mele?”, a declarat Manochehr Saadati Sohi într-un interviu cu câteva zile înainte de alegeri.

Având în vedere victoria categorică a lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, B1.RO l-a contactat pe omul de afaceri iranian pentru a afla dacă își menține opinia în ceea ce îl privește pe noul edil.

Manochehr Saadati Sohi a dat semne că se căiește și că a uitat declarațiile făcute în urmă cu cââteva zile. Acesta a precizat că așteaptă ca Nicușor Dan să pună în practică ceea ce a promis în campania electorală:

“Ce să facem? Eu sper ca tot ceea ce a promis să reușească. N-aș crede că va reuși. Dar, hai să vedem ce va face, dacă reușește sau nu” , a precizat omul de afaceri iranian pentru B1.RO. Acesta nu a dorit să comenteze alte afirmații pe care în trecut le-a făcut despre Nicușor Dan.

Cine este controversatul om de afaceri iranian

Potrivit activiștilor de mediu omul de afaceri iranian Manochehr Saadati Sohi ar fi responsabil pentru ridicarea fără autorizație a clădirii Persepolis lângă Satul Francez.

În urma acțiunilor întreprinse de Asociația Salvați Bucureștiul, al lui Nicușor Dan, împreună cu alți activiști de mediu, Tribunalul București ar fi suspendat șantierul pe care Manochehr Saadati Sohi la început în Parcul Herăstrău.

Concret, Instanța a suspendat o autorizație de construire emisă pe malul Lacului Floreasca din Capitală (str. Moeciu nr. 1) și PUZ (plan urbanistic zonal) Inel Median în ceea ce privește malul Lacului Floreasca, din zona Parcului Herăstrău. În ciuda faptului că decizia era executorie imediat și că lucrările trebuiau să înceteze încă de pe data de 18 mai, iar continuarea lucrărilor fără autorizație valabilă este infracțiune, activitatea ar fi continuat să se defășoare la șantierul de pe malul Lacului Floreasca. Așa se face că, tot la solicitarea lui Nicușor Dan, Mai multe echipaje de poliție au descins la șantierul de pe malul Lacului Herăstrău din Capitală.

Manochehr Saadati ar fi responsabil pentru ridicarea fără autorizație a clădirii Persepolis lângă Satul Francez. Fost patron al Antrefrig, acesta este, în prezent, asociat în Persepolis Development, Palladian Estate și Expo Frig - companie pe care o deţine împreună cu actuala sa soţie, Noemi Roxana Saadati – Sohi.

Numele acestuia apare în mai multe scandaluri privind retrocedările din Capitală. O filială a Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB), zeci de bucureşteni care lucrează pentru ea şi care locuiesc în locuinţele sociale ale acesteia de peste 20 de ani, dar şi câteva firme au rămas fără singura cale de acces către locuințe, după ce drumul de acces a intrat în proprietatea de 66.000 mp a controversatului om de afaceri iranian, scrie g4media.ro.

Saadati Sohi a fost implicat şi într-o dezvoltare imobiliară controversată în Satul Francez din nordul Bucureștiului, unde a construit un hotel și trei blocuri cu apartamente. Tot el este unul dintre proprietarii despăgubiţi de Primăria Capitalei pentru Parcul Verdi din Sectorul 1.

El este și principalul beneficiar al despăgubirilor plătite de Primăria Capitalei pentru lărgirea străzii Fabrica de Glucoză, cea care leagă Autostrada A3 București-Ploiești de Bulevardul Văcărescu din Capitală, potrivit unui proiect de hotărâre din 2018.