EXCLUSIV // După ce Procurorului General al SUA William Barr a lăudat prestația ministrului român al Justiției Ana Birchall, pe care a și invitat-o într-o vizită oficială în SUA, în ciuda faptului că aceasta a fost remaniată de premierul Viorica Dăncilă (Detalii AICI), B1.ro l-a întrebat pe deputatul PSD Eugen Nicolicea, membru în comisia juridică a Camerei Deputaților, cum comentează această situație. Nicolicea a ținut să precizeze că laudele venite din SUA se extind și asupra Guvernului

"A lăudat-o unul de afară, orice laudă de afară e un beneficiu pentru România. Doamna Birchall dacă a fost lăudată și face parte din Guvern înseamnă și o laudă la adresa Guvernului, deci e un lucru pozitiv, nu avem ce zice altceva", a declarat în exclusivitate pentru B1.ro Eugen Nicolicea.

Acesta a vorbit și despre nominalizarea de către Viorica Dăncilă a Danei Gîrbovan pentru funcția de ministru al Justiției.

"Am o părere foarte bună despre doamna Gîrbovan, atât cât o cunosc de la comisia juridică și din activitatea publică. Nu are rost să comentăm, așa oricine poate să comenteze, am mai văzut, își dă cu părerea unul care nu știe cum îl cheamă decât dacă se uită în buletin", a spus Nicolicea.