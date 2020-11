EXCLUSIV // Românii golesc rafturile farmaciilor, după ce internetul dă ca sigur tratamentul cu Vitamina C și Zinc pentru cazurile ușoare de coronavirus. Medic farmacist: “Pacientul român are tendința să le cumpere în exces în această perioadă”

EXCLUSIV // Informațiile care circulă pe rețelele de socializare privind tratamentele alternative pentru noul coronavirus îi determină pe români să ia cu asalt farmaciile în această perioadă. În centrul atenției se află Vitamina C și Zincul, dar și paracetamolul, după ce mai multe informații dau ca sigure aceste medicamente pentru tratarea cazurilor ușoare de coronavirus.

Este adevărat că schemele de tratament folosite în spitale pentru pacienții COVID-19 prevăd și aceste medicamente, însă medicii atrag atenția că nu sunt suficiente informații până la acest moment în ceea ce privește eficacitatea sau lipsa de eficacitate la persoanele care suferă de COVID-19, indiferent de formă. Asta nu i-a oprit pe români să dea buzna în farmacii și să le achiziționeze fără să consulte specialiștii.

Așa s-a ajuns ca în București, în multe farmacii, să nu mai existe Zinc sub formă de pastile. Abia dacă se mai găsește în unele locuri sub formă de efervescent. De asemenea, probleme apar și în ceea ce privește stocurile de paracetamol.

Medicul farmacist Mirela Zamfirescu, reprezentant al Colegiului Farmaciștilor, a precizat pentru B1.RO că în această perioadă a crescut consumul de vitamina C și de Zinc, pe fondul zvonurilor care apar pe rețelele de socializare și pe care românii le îmbrățișează fără să verifice informațiile din surse credibile. Nu ar fi însă vorba despre o criză privind stocurile în acest moment:

“Există foarte multe combinații de vitamina C și de Zinc, deci nu ar fi o criză privind stocurile. Nu putem spune că farmaciile sunt asaltate pentru că situația economică a pacienților este destul de afectată în această perioadă. Ei nu mai ies din casă cum ies de obicei.

Dar este adevărat că vitamina C, Zincul și Paracetamolul, datorită Facebookului și al canalelor de comunicare sunt mult promovate, uneori aberant, dar în farmacii se pune întrebarea: pentru ce, în ce concentrație, pentru că nu trebuie crescute zonele uzuale zilnice. Datorită acestor publicații pacientul român are tendința să le cumpere în exces în această perioadă.

Însă ca și lipsă nu avem o problemă, mai ales că, așa cum am menționat, există foarte multe combinații”, a explicat medicul farmacist Mirela Zamfirescu.

Relația dintre zinc si COVID-19, inclusiv modul în care deficiența de zinc afectează severitatea COVID-19 sau suplimentele de zinc îbunătățesc rezultatele clinice, se află în prezent în curs de investigare. Nivelurile de zinc sunt dificil de măsurat cu precizie, deoarece zincul este distribuit ca o componentă a diferitelor proteine și acizi nucleici.

Este un agent anti-oxidant, care are proprietăți antiinflamatorii, influențează imunitatea celulară și integritatea vasculară, de aceea se consideră că în situația în care organismul este supus unui stres are nevoie de un supliment de vitamina C. Nici în cazul vitaminei C însă nu există încă un consens privind eficiența în tratarea cazurilor de coronavirus.