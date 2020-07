EXCLUSIV // Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) sau altfel spus, „Laserul de la Măgurele" reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte de pe teritoriul României, din ultimii 30 de ani. Cofinanțat din fonduri europene, în valoare de peste 300 de milioane de euro, ELI-NP presupune o infrastructură complexă. Printre multe altele, două echipamente cu performanțe unice în lume.

La marginea Bucureștiului funcționează deja proiectul științific internațional ELI, din care fac parte România, Cehia și Ungaria. Fiecare găzduiește o parte din proiect, iar țării noastre i-a revenit cea mai complexă parte, ELI-NP.

ELI-NP presupune un sistem laser de mare putere, cu o putere de 10PW (petawatti) - a zecea parte din întreaga putere a Soarelui, concentrată pe un milimetru, premieră în cercetarea mondială și un accelerator de electroni ca generator de Fascicul Gamma, de mare intensitate.VESTE NEAȘTEPTATĂ în TELEVIZIUNEA DIN ROMÂNIA! CELEBRA PREZENTATOARE TV A FOST ÎNLOCUITĂ DEFINITV! CINE VA PREZENTA EMISIUNEA ÎN LOCUL EI

Dr. George Epurescu / Foto: Epoch Times

Acuzații grave la adresa lui Nicolae Zamfir, directorul Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară, coordonator al ELI-NP (Laserul de la Măgurele)

Nicolae Zamfir, directorul Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" (IFIN-HH), coordonator al ELI-NP, este acuzat de o serie de nereguli din partea unui grup de cercetători.

George Epurescu, cercetător în cadrul Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) și vicepreședinte al Federației Sindicale Hermes, este cel mai vocal contestatar al lui Nicolae Zamfir.

Nicolae Zamfir este acuzat de management defectuos, instituirea unui sistem de teroare la locul de muncă, diferite încălcări ale legii și răspândirea de informații false. B1.ro a stat de vorbă cu ambele tabere, atât cei care contestă ceea ce s-a întâmplat la Măgurele, cât şi cu Nicolae Zamfir, cel acuzat de un grup de cercetători, şi a cărui poziţie o puteţi citi, de asemenea, în acest articol.

„Cercetătorii din cadrul IFIN mi-au cerut ajutorul. La nivelul IFIN-HH este ocupată ilegal funcția de director, de Nicolae Zamfir. Hotărârea de Guvern care reglementează ocuparea acestei funcții spune că după îndeplinirea condițiilor de pensionare, 65 de ani, nu poate fi prelungit mandatul de director general. Dânsul are 68 de ani.

De mai bine de 6 luni a pornit un război cu salariații. Oamenii care dețin o anumită putere, în special după o anumită vârstă, și Nicolae Zamfir deține foarte multă putere, nu cred că mai gândesc limpede și au ceva de ascuns. Dacă ar veni alt director la IFIN, ar avea acces la documente, inclusiv la cele de la ELI-NP, care este o subunitate fără personalitate juridică a IFIN-HH. Acolo, s-ar putea să se vadă că lucrurile nu sunt deloc în ordine. La sumele vehiculate, la traficul de influență - angajări cu pile, rude, ar arunca în aer IFIN.

Nicolae Zamfir este cel mai puternic om din cercetarea românească, cu legături în toate fostele structuri ale nomenclaturii și ale serviciilor secrete. Această luptă din IFIN a început printr-o scrisoare deschisă de 95 de cercetători care cer intrarea în legalitate: demiterea lui Zamfir, numirea unui nou director care îndeplinește condițiile legale, precum și repunerea sau recunoașterea existenței Consiliului Științific, care, printr-o decizie tot la fel de ilegală a Consiliului de Administrație, Zamfir spune că a desființat acest Consiliu Științific, deși nu are aceste atribuții. Consiliul Științific este un organism ales de cercetători și se ocupă de politica de cercetare a Institutului. Sunt două entități distincte, cea administrativă și cea care se ocupă de cercetare. Zamfir s-a amestecat în politica de cercetare, e peste tot. E institutul lui, s-a făcut stăpân pe un institut de stat. Această luptă internă a luat o turnură nefericită, pentru că s-au făcut vreo 6 comisii de disciplină (...) Oamenii au reacționat și au ieșit la iveală niște lucruri foarte grave", a declarat George Epurescu pentru B1.ro.

Testul Laserului de la Măgurele, trucat pentru Comisia Europeană?!

Reprezentantul sindicatului spune că, de fapt, testul recent realizat la laserul ELI-NP este o informație falsă transmisă de către Nicolae Zamfir, pentru a ascunde întârzierile din cadrul proiectului și totodată, pentru ca cei de la Comisie să poată acorda fondurile promise.

„Am trimis un comunicat inclusiv la Administrația Prezidențială și la Ministerul Educației, dar nu ne-a răspuns nimeni. A reieșit faptul că la configurația existentă la marele laser ELI-NP nu există posibilitatea să se emită pulsuri de 10 PW în acest moment, pentru că lipsesc niște componente esențiale, fără de care emiterea unor pulsuri de 10 PW ar duce la distrugerea unor componente. În luna martie 2019 au transmis un comunicat potrivit căruia au emis pulsuri de 10,88 PW. Dacă abia acum se montează aceste componente necesare pulsului, anul trecut, în martie, nu existau. Se pune serios întrebarea cu privire la veridicitatea acestor informații.

Dacă ne întrebăm de ce ar raporta cineva această minciună științifică, putem să vedem pe site-ul Ministerului și ELI că laserul trebuia să fie operațional în 2019. Având în vedere faptul că ne aflăm într-o finanțare europeană, trebuie să faci un raport pentru rambursare. În acest caz, probabil, dacă nu spuneai că laserul este operațional, nu ți se rambursau banii, că nu ți-ai atins obiectivul. Asta ne face pe noi să credem că există la mijloc niște probleme foarte grave. Dacă ai mințit, înseamnă că intri la fraudă pe fonduri europene", a mai declarat Epurescu pentru B1.ro.

„Tratarea cancerului cu ajutorul Laserului de la Măgurele, fake news!"

O altă acuzație gravă se referă la rolul Laserului de la Măgurele. În opinia cercetătorului George Epurescu, tratarea cancerului este doar praf în ochi.

„Apar minciuni și în ceea ce s-a prezentat public cu privire la rolul acestui laser în societate: vindecarea cancerului, protonoterapia, care este o poveste. Nu se poate așa ceva! Poate peste 50 de ani. De asemenea, s-a prezentat neutralizarea deșeurilor nucleare, o altă poveste.

Laserul nu are o aplicație directă, așa cum spun ei. Vă spun și de ce. Terapia împotriva cancerului se face printr-un fascicul de protoni, cu o anumită energie și lovește o țintă pentru a produce acești fasciculi de protoni, ei nu au energia necesară pentru protonoterapie. Mai mult, nici nu este o energie fixă și astfel, în loc să lovesc tumora, lovesc și alte organe din corp, cu acești protoni.

Iar pentru tratarea deșeurilor nucleare, acest puls laser are o dimensiune foarte mică, de câțiva zeci de microni diametru... Dacă eu am doar o cărămidă contaminată, un deșeu nuclear, vă dați seama câte pulsuri trebuie să dau?! Există un calcul al unui fost salariat IFIN care a și murit din cauza terorii lui Zamfir, că timpul estimat pentru a neutraliza cu acest laser deșeurile aflate pe Terra în acest moment este de 500 de milioane de ani. Atât de puțin poți face cu acest laser.

Schimbarea unui nucleu radioactiv într-unul neradioactiv necesită foarte multă energie și se poate face în anumite reactoare nucleare. Nu există tehnica cu laser pentru tratarea deșeurilor nucleare. Acest puls laser are o dimensiune foarte mică.

Ei au trebuit să vândă publicului ceva atractiv, este o strategie de marketing. Vindecarea cancerului este ceva foarte atractiv, peste tot în lume. Au folosit această parte emoțională pentru a convinge opinia publică cu privire la utilitatea acestui laser", a declarat Epurescu pentru B1.ro.

La ce ajută de fapt Laserul de la Măgurele

„Pentru comunitatea științifică este de interes acest laser, să studiezi ce se întâmplă în momentul în care un laser atât de intens lovește un material solid. Acolo apar niște microexplozii, reacții nucleare, chimice. Această interacție a laserului cu materia este de interes a fi studiată pentru a înțelege anumite mecanisme din natură neînțelese încă și imaginate doar teoretic. După ce anumite teorii devin certitudine, putem face pasul următor", a declarat George Epurescu pentru B1.ro.

Oamenii de știință din Franța s-au detașat de România

Ruperea colaborării dintre Franța și România prin intermediul Laserului de la Măgurele reprezintă o puternică lovitură, care reliefează problemele la nivel de management ale IFIN, principal responsabil fiind Nicolae Zamfir, spune Epurescu.

„În faza a doua, cu fasciculul cu raze Gamma există rezilieri de contracte, o mediere eșuată. În acest moment, IFIN-HH este pus sub embargo de Franța. Deci nicio entitate de cercetare de stat din Franța nu mai are voie să colaboreze cu IFIN-HH. Este o hârtie oficială a Ministerului Francez. De fapt, embargoul nu este pentru IFIN, ci pentru Nicolae Zamfir.

Ungaria și Cehia s-au delimitat de România, la nivel european. Domnul Ciuparu (n.r. - Dragoș Ciuparu, secretar de stat la Ministerul Educației) a lansat teoria conspirației, dar a scăpat 'porumbelul', spunând că ei (n.r. - forurile decizionale de la nivel european) au vrut să ne spună ce femeie de serviciu să angajăm. Astea sunt lucruri care trebuie decise la nivel de consorțiu, iar toată structura managerială de la ELI nu se califică. Nu au CV-urile, experiența, pregătirea pentru a rămâne angajați ai ELI. De aici a plecat totul, situație care a fost rezolvată 'la foc automat' de domnul Ciuparu (n.r. - secretar de stat Ministerul Educației).

Dacă francezii au ales să se retragă, iar Cehia și Ungaria îi susțin, înseamnă că lucrurile nu au fost serioase. Zamfir distruge IFIN prin aceste acțiuni", a punctat dr. George Epurescu pentru B1.ro.

„Atmosferă de teroare la IFIN"

Ingerințele lui Zamfir, dar și ale apropiaților săi au dat peste cap activitatea institutului, a declarat Epurescu.

„Comportamentul lui Zamfir a explodat anul trecut, prin vară. Prima dată a dat o dispoziție de tăiere a unor salarii pentru personalul administrativ. O tăiere de jumătate a bonusurilor. De la niște simple întrebări, pe care legislația le prevede, a început o escaladare a acestor conflicte. El este din 2004 director.

Un singur om a fost dat afară, dar în ultimii ani, din cauza comportamentului său (n.r. - Nicolae Zamfir), care a deviat de prin 2016, când s-au constatat întârzieri și a intrat în panică, au plecat destul de mulți oameni. Nu am date clare, dar au plecat zeci de oameni. A intrat în panică, pentru că nu era vina cercetătorilor, ci a acoliților săi de la economic, juridic etc. Totul a mers foarte lent, iar economistul șef Alexandru Popescu a dorit el să se implice pe soluția tehnică, peste cercetători. El avea ultimul cuvânt, ceea ce a dus la anularea unor licitații, pierderi de timp foarte mari. Au fost foarte multe șicanări. Oamenii au spus că este atmosferă de teroare și foarte mulți au plecat în acest an.

Monica Anisie a vrut să-l demită pe Zamfir după prima întâlnire, când i-am pus documentele pe masă. Ea s-a retras, nu mai vorbește deloc despre cercetare. A cerut 6 luni pentru prelungire (n.r. - angajamentul lui Nicolae Zamfir), pentru organizarea concursului. Toți au primit 6 luni, mai puțin Nicolae Zamfir, care a primit 3 ani și 10 luni, pentru că este prieten cu Ciuparu. Au lucrat împreună în Statele Unite, este o relație de prietenie", a declarat George Epurescu pentru B1.ro.

Nicolae Zamfir, coordonatorul proiectului „Laserul de la Măgurele"

Reacția lui Nicolae Zamfir, coordonatorul proiectului „Laserul de la Măgurele"

B1.ro a stat de vorbă și cu Nicolae Zamfir, în urma acuzațiilor lansate de cercetătorii nemulțumiți. Directorul IFIN a declarat că mișcarea sindicală reprezintă un caz izolat.

„În Institut suntem 1.000 de oameni, în acest sindicat vreo 20 de oameni. Nu știu despre ce atmosferă de teroare vorbesc, pentru că nu mi s-au adresat direct. Nu a plecat nimeni, iar cei care se plâng de teroare, probabil că sunt cei care au încălcat niște reguli de securitate, de radioprotecție. Nu s-a tăiat niciun bonus și niciun salariu.

Noi suntem cel mai mare institut național, cu infrastructuri nucleare și trebuie să aplicăm legea întocmai. Dacă nu se aplică legea, e anarhie. Pentru că unii dintre ei nu și-au făcut datoria, au existat comisii de cercetare", a declarat Nicolae Zamfir pentru B1.ro.

Nicolae Zamfir: „Suntem în termen"

De asemenea, academicianul Nicolae Zamfir neagă acuzațiile venite din partea sindicatului, cu privire la întârzierile proiectului. Acesta ar urma să se finalizeze în anul 2023.

„Noi suntem în termen, funcționează. Au fost televiziunile aici, în martie am făcut primul experiment, lumea își face datoria. Suntem în termen, suntem în buget, nu am cheltuit niciun ban în plus față de ceea ce a aprobat Comisia Europeană în 2012", a declarat Nicolae Zamfir pentru B1.ro

Nicolae Zamfir, surprins după ce Franța a trântit ușa în nas României

Ruperea acordului dintre guvernele Franței și cel al României a venit intempestiv, potrivit directorului IFIN.

„Nu ne așteptam. Am fost foarte surprinși. Există preocupări la nivel guvernamental în acest sens, să reluăm legătura cu celelalte ministere (n.r. - Franța, Cehia, Ungaria) pentru că membră a ELI nu este ELI - NP, ci România. Totul se află în acest moment la nivel politico-diplomatic.

De ce să fie managementul defectuos, dacă am depus toate documentele la Comisia Europeană? În acest moment, suntem cel puțin la nivelul celorlalte două (n.r. - Cehia și Ungaria). Noi suntem gata, primim echipe din străinătate care lucrează aici, nu avem niciun fel de problemă. Proiectul mare va fi finalizat în anul 2023", a punctat Zamfir pentru B1.ro.

Nicolae Zamfir, în funcție până în 2023

Directorul institutului a comentat și pe marginea duratei mandatului său, despre care a dat asigurări că se aliniază normelor legale. Astfel, ar urma să elibereze funcția de conducere a IFIN la vârsta de 71 de ani.

„Când am dat eu concurs, în 2016, reglementarea legală nu prevedea vârsta. Mandatul era de 4 ani, la care se adaugă prelungirea, din 2020, până la finalizarea proiectului. Potrivit Ministerului Educației, directorul unui institut de cercetare este decis prin ordin de ministru.

Eu am relații apropiate cu foarte multă lume. Lucrez de 40-50 de ani în cercetare. Eu nu am înțeles cu cei deranjează (n.r. - pe cei nemulțumiți)", a declarat Zamfir pentru B1.ro.

Nicolae Zamfir, ferm convins că Laserul de la Măgurele va ajuta în tratarea cancerului

Întrebat dacă Laserul de la Măgurele va ajuta într-adevăr la tratarea cancerului, Nicolae Zamfir și-a luat angajamentul.

„Eu sunt convins că da (n.r. - ar ajuta la tratarea cancerului).

Prin programul științific există propuneri de experimente, mai ales în domeniul biomedical, dar și în domeniul managementului materialelor nucleare, avem posibilitatea să testăm materiale pentru industria aeronautică, sunt foarte multe propuneri", a punctat Zamfir pentru B1.ro.