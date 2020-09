EXCLUSIV // Scenariu de coșmar în timpul pandemiei. Gripa sezonieră suprapusă peste COVID-19: "Există posibilitatea de a avea două infecții în același timp"

EXCLUSIV // Apar și vești bune în lupta cu pandemia de Covid-19, chiar dacă sezonul rece este aproape iar specialiștii s-au așteptat inițial la ce e mai rău: suprapunerea gripei sezoniere cu actuala criză sanitară cauzată de pandemie. Experții din domeniul sănătății s-au temut că pandemia de COVID-19 s-ar putea „hibrida” cu sezonul gripei, rezultând într-un scenariu de coșmar al contagiunii.

Ce s-a întâmplat cu gripa sezonieră în perioada restricțiilor de circulație

Cu toate acestea, tendințele pivind evoluția cazurilor de gripă sezonieră par să indice contrariul. Din cauza restricțiilor de circulație din perioada pandemiei numărul cazurilor de gripă a scăzut semnificativ în SUA.

Subiectul a fost abordat în podcast-ul „The Daily” al cotidianului The New York Times, într-un dialog purtat de Michael Barbaro, realizatorul emisiunii, și Donald J. Mcneil Jr., editorul paginii de știință și sănătate al publicației. Întrebat de Barbaro dacă este îngrijorat de faptul că virusul gripal ar putea face „front comun” cu infecțiile Covid-19, Mcneil Jr. oferă un răspuns abrupt: „Nu”.

„ Gripa nu stă pe loc, nu se ascunde în țară pe parcursul anului. Gripa călătorește. Migrează în emisfera sudică și lovește acolo în mijlocul iernii. Și apoi revine în toamnă. Dar transmiterea gripei a ajuns la zero în SUA, în a treia săptămână a lunii aprilie, timpul carantinei. A făcut pur și simplu implozie, până la zero. Și apoi nu a mai pornit spre sud”, explică jurnalistul.

Gripa ar fi staționat, nu și-ar mai fi urmat parcursul anual spre emisfera sudică din cauza interdicțiilor de călătorie.

„Se pare că gripa în Australia a scăzut cu 99% în acest an. Și în restul emisferei sudice a scăzut mult, mult, mult – în Chile, Argentina, Noua Zeelandă. Dacă nu este mare acolo și nu există zboruri de acolo până aici, nu puteți face gripă aici”, a subliniat Mcneil Jr.

Îngrijorări privind suprapunerea gripei și a COVID-19

Experții din România continuă însă să fie îngrijorați de posibilitatea ca gripa sezonieră să se suprapună cu COVID-19. Mai mult potrivit medicului Emilian Imbri, managerul Spitalului “Dr. Victor Babeș”, vor exista cazuri în care pacienții vor suferi în același timp și de gripă și denoul coronavirus, fapt care va face ca situația medicală să fie și mai grea:

“Problema este că nu se cunosc încă suficiente date despre COVID-19. Fiind și gripă, fiind și COVID-19 în țară în același timp în momentul în care apar simptomele spaima va fi uriașă să nu ai COVID-19 iar buluceala și avalanșa de cazuri spre spitale vor fi a celor care au simptome și care intră în panică.

Există posibilitatea de a avea două infecții în același timp. Simptomatologia este asemănătoare, ceea ce va duce la confuzii în cazul celor care au doar un tip de infecție. Ghinionul ghinionului sunt cazurile care prezintă și gripă, și COVID-19 în același timp. Asta înseamnă practic probabil o exacerbare a simptomatologiei și cea mai nenorocită situație este că noul coronavirus este răspunzător unor fenomene destul de greu de tratat și cu niște sechele destul de urâte pe care le lasă în urmă”, a explicat medicul Emilian Imbri.

Acesta a subliniat faptul că persoanele tinere vor putea să treacă mai repede și cu mai puține urmări peste un scenariu nefericit în care gripa face front comun cu noul coronavirus.. Cei care sunt mai încercați sunt în continuare persoanele în vârstă și persoanele cu comorbidități.