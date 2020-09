EXCLUSIV // Școala în pandemie. Scenariul amânării noului an școlar respins categoric de asociațiile de părinți: "Deja este prea scurt. Îl masacrăm dacă îl mai reducem"

EXCLUSIV // Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) a transmis că ar putea solicita amânarea începerii anului şcolar, în contextul în care autorităţile nu au comunicat măsuri concrete referitoare la combaterea riscului de răspândire a COVID-19 în unitățile de învățământ. Măsura este însă vehement criticată de către Federația Națională a Asociațiilor de Părinți (FNAP) care atrage atenția că anul școlar nu mai poate fi scurtat.

“Sub nicio formă anul școlar nu trebuia amânat. Avem deja cel mai scurt an școlar. Masacrăm anul școlar dacă îl mai reducem, în condițiile în care nu știm câți dintre noi vom putea merge fizic 50% la școală”,a declarat pentru B1.RO președintele FNAP, Iulian Cristache.

Premierul Ludovic Orban le-a solicitat luni miniștrilor sănătății și educației să definitiveze ordinul privind reluarea școlilor, astfel încât acesta să fie publicat marți.

Despre acest Ordin, Iulian Cristache a dezvăluit câteva dintre principalele noutăți: faptul că s-a renunțat la anexă și autoritățile vor da posibilitatea să stea în online copiii cu boli asociate COVID-19 și inclusiv copiii care au în familii membri cu boli asociate.

Referitor la eliminarea obligației părinților de a completa o declarație pe proprie răspundere atunci când își trimit copiii la școală, un document prin care ar fi trebuit să își asume că nu au simptome de boală și că elevii nu au intrat în contact cu persoane infectate cu SARS-CoV-2, președintele FNAP a subliniat că decizie este un bună:

“S-ar putea să rămână această obligație, dar fără atragerea răspunderii penale. Nu era normal să atribui răspunderea penală unei familii care nu avea cunoștința și tot ceea ce înseamnă medicină astfel încât să poți să pui un diagnostic corect pentru propriul copil”, a mai precizat Iulian Cristache.

Acesta a atras atenția că, odată ccu începerea anului școlar, va fi dificilă stabilirea vinovăției în situațiile în care izbucnesc focare de coronavirus: “Nimeni nu poate ști cine este contaminat, nimeni nu vrea să zădărnicească. Nu ești inconștient ca familie să știi că ai copilul infectat de coronavirus și să îl trimiți la școală. Sau să știi că tu ai și că propriul copil poate fi contaminatd e la tine și să îl trimiți spre școală. Nu poate să răspundă nimeni pentru că ne luptăm cu un virus invizibil”.

Deși în România nu a fost impus ca la nivel național toate clasele să poată primi un număr maxim de elevi, așa cum a fost cazul în multe state europene, președintele FNAP a subliniat că această variantă este în vigoare atunci când se aplică scenariul galben:

"Ne este interzisă această variantă este prezentată în scenariul galben, 50% online, 50% fizic. Asta înseamnă că formațiunea de studiu este împărțită în două grupe de lucru: una în online și una la școală. Este decizia la nivelul unității de învățământ. Ea poate să decidă acest lucru fără probleme", a mai precizat Iulian Cristache.

Ministrul Educației, despre normele aplicate în noul an școlar

Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat deschiderea unui portal intitulat educațiacontinuă.edu.ro, de unde, toți cei interesați pot afla informații cu privire la anul școlar. De asemenea, Anisie a anunțat înființarea unei linii TelVerde, unde părinții și elevii pot adresa întrebările pe care le au. Totodată, ministrul a subliniat că revenirea la școală este o responsabilitate care ține atât de părinți, elevi, și profesori, cât și de autoritățile locale, iar toți aceștia trebuie să se afle într-un parteneriat pentru ca riscul îmbolnăvirii să fie diminuat cât mai mult.

“La 14 septembrie, începem un an școlar, dar este un altfel de an școlar, cu noi provocări impuse de situația epidemiologică în care ne aflăm. În toată această perioadă premergătoare am lucrat alături de colegii din Ministerul Educțaiei și de autorități pentru a pregăti revenirea copiilor în spațiul școlii, în condiții de siguranță.

Am elaborat Ghidurie metodologice pentru organizarea și desfășurarea activităților în unitățile de învățământ. Aceste ghiduri sunt organizate pe fiecare nivel de învățământ”, a precizat ministrul Educației.

Ea a anunțat că părinţii nu vor mai trebui să dea declaraţie pe propria răspundere în momentul în care îşi vor trimite copiii la şcoală din data de 14 septembrie, în vederea începerii noului an școlar.