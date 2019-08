EXCLUSIV // Tragedia de la Caracal a pus presiune pe autorități, acestea fiind forțate să recunoască o serie de disfuncționalități apărute în managemantul activităților curente. Astfel, publicul a aflat cu stupoare că în ziua în care Alexandra Măceșanu a sunat la 112, șefii Poliției Caracal erau la Bilanțul Poliției Orașului Scornicești și nu s-au deranjat să plece de acolo, pentru a participa activ la căutări. Unul dintre cei prezenți la bilanțul de la Scornicești a fost și comisarul Nicolae Alexe, cercetat acum de Secția Specială pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Numele Poliției Scornicești mai apare însă și într-o altă controversă, după ce joi au apărut imagini de la o petrecere care a avut loc pe 3 august, în plin scandal Caracal. Aceasta a avut loc pe un ponton privat pe Dunăre și la ea au participat mai mulți procurori, judecători, polițiști. Unul dintre cei prezenți: șeful Poliției Scornicești, Marin Scaete. B1.ro a stat de vorbă cu acesta, în exclusivitate, pe marginea celor două subiecte. Iată ce declară acesta.

Ce spune șeful Poliției Scornicești despre petrecerea cu animatoare

Imaginile de la o petrecere cu magistrați și polițiști, pe Dunăre, au făcut joi înconjurul internetului. Mai mulți oficiali sunt surprinși dansând în preajma unor animatoare și participând la o bătaie cu apă. Șeful poliției din Scornicești, Marin Scaete, unul dintre cei care apar în imagini, a declarat în exclusivitate pentru B1.ro despre ce fel de "party" ar fi fost vorba.

„Eu sâmbătă am anunțat conducerea mea de la Olt, am plecat la o nuntă la Orșova, pe drum l-am sunat pe finul meu Rizea (n.r. - procuror participant la petrecere) să-i spun la mulți ani, că știam că împlinește 40 de ani, și când a auzit că sunt în zonă, mi-a spus că o serbează prin zona Orșovei. Mi-a dat locație pe unde e, eu am fost cu soția, de fapt majoritatea erau cu prietenele, soțiile, eu nu am cunoscut prea multă lume pe acolo.

Eu am fost cu soția, dacă vă uitați pe filmuleț eu sunt cel cu cămașă roșie care m-am ridicat de la masă și soția după mine. Noi mergeam la o nuntă, la ora 8 începea nunta și am făcut o escală unde am stat 20 de minute, am băut o apă plată, i-am lăsat un mic cadou simbolic și am plecat" a declarat pentru B1.ro Marin Scaete.

Comisarul Marin Scaete, la petrecerea de pe ponton

Întrebat de animatoare sau alcool, seful poliției Scornicești a spus că toți invitații au venit cu soțiile sau prietenele și că în sticlele din imagini era apă. De altfel acesta a părut dezamăgit de atmosfera de la petrecere.

„Ce să vă spun, unde am făcut noi, ce am putut eu să mă documentez unde să ajung, același proprietar are și terașa dar și vaporașul acela care era oprit aici lângă mal. Iar personalul deservea și plaja și ambarcațiunea aceea, fetele erau angajatele localului. Fetele acelea care ne primeau pe noi, două trei fete îmbrăcate așa în costum de baie, ne întrebau unde mergem și atât. Ele sunt angajatele, nu știam noi cine sunt, sunt angajatele terasei, mi s-a părut așa 23-24 de ani.

Eu am fost foarte telegrafic, am stat un pic am marcat momentul. Toată lumea a venit cu soția, soțiile erau în planul doi, cel care a selectat imaginile a prins momentul asta, dar acolo nu a venit nimeni fără soție sau prietenă. Atmosfera nu era prea... era puțin mai tristă și câțiva băieți de acolo, ca să destindă puțin așa, au luat sticlele acelea cu apă plată și s-au stropit între ei. Dacă vă uitați, toată lumea are apă plată, cu dop roșu. Eu sunt convins că au avut câteva șampanii acolo, dar mi s-a părut organizare nu prea... au fost niște platouri și atât. Nu a fost ceva extraordinar. Știu că ei au mai stat, dar acolo la terasă, timpul a fost limitat pe ambarcațiunea aia", a precizat Marin Scaete pentru B1.ro.

Soția lui Marin Scaete, la petrecerea de pe ponton

Imaginile au fost filmate pe date de 3 august, în plin scandal legat cazul Caracal. (Detalii AICI)

Mai mulţi procurori şi judecători din Olt au făcut o mare petrecere de 5.000 de euro pe un ponton de lux la Dunăre

Ce s-a întâmplat la bilanțul Poliției Scornicești, în ziua în care Alexandra suna la 112

Despre faptul că șeful adjunct al poliției Caracal, Nicolae Alexe, a rămas la bilanțul poliției Scornicești după ce a fost anunțat de cazul Alexandrei, comisarul șef Marin Scaete spune acum că ședința nu ar fi putut continua fără acesta.

„Potrivit planificarii pentru bilanț eram atât poliția Potcoava cât și Scorniceștiul. La Potcoava știu ca a începu în jurul orei 11 , la noi la Scornicești în jurul orei 13.15 și s-a finalizat la 16.10. Știu exact orele pentru ca am mai făcut un raport în sensul acesta. E o activitate, vă dați seama, are loc o dată la 6 luni, e evaluată munca tuturor lucrătorilor" spune comisarul pentru b1.ro.

El susține că dacă Alexe ar fi plecat cel mai probabil ședința s-ar fi suspendat. „Nu știu ce să spun, nu am mai întâlnit o asemenea situație, să vorbim ipotetic, în mod normal s-ar fi întrerupt că dumnealui conducea ședința”, a concluzionat Marin Scaete.