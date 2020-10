EXCLUSIV // Vice-președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, profesorul Dorel Săndesc a declarat că noul record negativ al deceselor cauzate de COVID-19 în România este îngrijorătoare și trebuie încadrat exploziei cazurilor de coronavirus la nivel internațional. Pe de altă parte acesta a subliniat că deși trebuie să fim îngrijorați, România se află încă într-o situație controlabilă a crizei, iar numărul global al deceselor este mult sub cel raportat în alte state cu sisteme de sănătate mult mai performante:

“Toată evoluția este îngrijorătoare, este evident acest lucru. Din păcate această situație poate fi observată și pe plan internațional. În ceea ce privește cifrele, aceste mortalități trebui integrate desigur în evoluția globală a crizei. Acum evoluția din ultima perioadă indică faptul că Români a avut un număr mare de decese raportat la numărul de locuitori pe perioada de 14 zile care este indicatorul utilizat. Dar nu trebuie uitat că au existat perioade de două săptămâni în cursul acestei crize în care alte țări au avut cifre de câteva ori mai mari la același inicator”, a declarat Dorel Săndesc.

Acesta a precizat că România se află mult în urma altor state în ceea ce privește rata deceselor raportate la cazurile de COVID-19 sau la populația totală:

“Ce rămâne relevant este mortalitatea globală în timpul crizei raportată fie la numărul de cetățeni ai țării, fie la număruld e cazuri pozitive. Din această perspectivă România este undeva pe locul 17 în Europa la numărul de decese raportat la numărul de locuitori, într-o poziție asemănătoare raportat la numărul persoanelor depistate pozitiv. Deci alte țări au o mortalitate mai mare deși sistemele lor sanitare sunt mai dezvoltate. România are sistemul de sănătate cel mai prost din Europa, dovedit cu cifre de Eurostat, cel mai mic procent din PIB către Sănătate, cel mai mic număr de doctori raportat la numărul de locitori. Dacă România ar avea cel mai mare număr de mortalități ne este ceva surprinzător prin urmare având în vedere că sistemuld e sănătate a fost mereu neglijat de către statul român. Dacă nu avem cele mai mari mortalități putem cădea de acord că o parte din merite aparține corpului medical. Una din lecțiile majore este că România nu mai poate să ignore sistemul sanitar iar românii nu mai pot accepta această situație”, a mai precizat Dorel Săndesc.

În ceea ce privește situația de la ATI, medicul a atras atenția că niciodată situația de acum nu a fost mai îngrijorătoare:

“Nu a fost niciodată atât de îngrijorătoare așa cum este acum. Dacă am fi stat și n-am fi făcut nimic ar fi fost dramatic. Dar Societatea Română de ATI a depus eforturi nu doar în îngrijirea pacienților dar și în promovarea unor programe majore de modernizare accelerată și dotare a secțiilor ATI. Am creat rograme și le-am pus pe masa autorităților De asta nu am colapsat”, a mai precizat Dorel Săndeac.