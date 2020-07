EXCLUSIV // Concediul s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru o familie de români care dorea să petreacă vacanța de vară în Antalia și care, din cauza incertitudinilor legate de pandemia de coronavirus, a rămas și fără bani și fără serviciile oferite de pachetul achiziționat.

Potrivit informațiilor furnizate de membrii familiei în cauză pentru B1.RO, înainte de criza sanitară generată de COVID-19, aceștia au achizitionat în toamnă un pachet turistic de la agența Europa Travel. Vacanța ar fi trebuit să se desfășoare în luna august, în Antalia. Pentru acest pachet, a fost plătit un avans generos de 900 de euro, reprezentând 50% din suma totală, urmând ca diferența să fie oferită agenției cu 30 de zile înainte de plecarea în vacanță. Între timp însă, din cauza pandemiei de coronavirus, zborurile către Turcia au fost suspendate către destinația dorită.

În aceste condiții, clienții agenției au refuzat să plătească diferența de 50% pentru pachetul achiziționat, dacă agenția nu oferea garanții cu privire la opțiuni alternative, având în vedere că accesul către destinația inițială a fost puternic îngreunat. După lungi corespondențe prin e-mail, reprezentanții agenției i-ar fi chemat pe clienții nemulțumiți la sediu pentru a discuta despre soluții alternative, însă în momentul în care au ajuns acolo, clienții păgubiți au avut parte de un adevărat șoc. Angajații agenției i-ar fi tratat cu indiferență și ar fi refuzat să le ofere informații suplimentare despre alte opțiuni. De fapt, acestora li s-a comunicat că au încălcat contractul și că agenția nu este obligată să găsească alte soluții. În disperare de cauză, turiștii păgubiți au refuzat să plece până când nu li se oferă garanții cu privire la o destinație alternativă. Întreaga scenă a fost filmată de reclamanți care au surprins atitudinea ostilă a reprezentanților agenției.

În imaginile furnizate pentru B1.RO se poate vede cum la un moment dat din sală se ridică o persoană care se recomandă drept “agent de turism” și îi poftește pe clienți afară spunându-le că dacă sunt nemulțumiți de situație să se adreseze autorităților:

“Nu există nicio variantă amiabilă”, le spune agentul turiștilor păgubiți.

“Adică ne luați banii cu japca? Nu plecăm, puteți să chemați poliția!”, este replica unui dintre reclamanți.

“Nu chemăm nicio poliție, vă rugăm să poftiți afară! Stați aici toată ziua? Credeți că vă ajută cu ceva că noi vorbim acum? Nu vă ajută cu nimic”, a precizat reprezentantul agenției.

