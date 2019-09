EXCLUSIV ONLINE // O investiție de 650 de milioane de lei stă blocată de 2 săptămâni. Sistemul informatic de înscriere pentru cei care vor să beneficieze de subvenție de la stat pentru montarea de poanouri fotovoltaice a fost blocat din cauza unor nereguli. Reprezentanții Fondului de Mediu au sesizat autoritățile după ce au sesizat nereguli la doar câteva ore de la demararea înscierilor. Mai mulți instalatori au transmis o scrisoare descisă prin care anunțau că nu au avut acces la sistem și numărul de dosare era deja maxim. Până la închiderea sistemului au fost depuse 13.000 de dosare iar pentru unele zone ale țării, cum ar fi regiunea de Sud-Vest, nu mai sunt disponibile subvenții.

"Aștept și eu să dăm drumul cât mai repede. Am înștiințat organele abilitate să verifice legalitatea înregistrărilor. Ssunt niște nereguli constatate, suspiciuni cu privirea la înregistrarea anumitor informații și am sesizat organele abilitate, nu am făcut referire la nici un instalator. În acest moment e o cercetare.

Vrem să dăm drumul pentru că programul este foarte așteptat de cetățeni și ne dorim mai ales că avem un termen de la finanțator care trebuie respectat, încă nu l-am depășit. După aceea va fi problemă la termenul de realizare unde avem termenul de 8 luni. Instalatorii trebuie să instaleze pentru persoanele fizice în termen de 8 luni. Singura chestiune care se poate întâmpla este să expire documentele la dosarele care nu au fost introduse în aplicație dar o să ne cerem scuze, nu este vina noastră", a declarat pentru B1.ro Cornel Brezuică, președintele Fondului de Mediu.

Reprezentanții Fondului de Mediu au respins posibilitatea unei erori de aplicație sau unei defecțiuni tehnice care să fi dus la înregistrări multiple.