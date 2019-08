EXCLUSIV ONLINE // Sute de turiști printre care și zeci de români mai trebuie să petreacă încă o noapte pe insula Samothrakis, chiar dacă au început să se reia cursele cu feribotul.

Conform unui comunicat MAE, miercuri au fost programate trei curse pentru pasageri și două pentru mașini spre Alexandropoulis.

Încă de la primele ore ale dimineții turiștii au început să stea la coadă, dar în scurt timp biletele pentru feribot s-au epuizate. Unii dintre turiști au reușit să trimită mașinile înainte, dar nu au mai prins bilet și trebuie să mai petreacă o zi pe insulă fără bagaje și cazare. Este și cazul lui Cristian Minculescu, un turist român care a povestit pentru B1.ro prin ce a trecut zilele acestea.

„Au plecat mașinile, noi nu am mai prins bilete deși am stat de la 08.00 la coadă și suntem, chiar că suntem sinistrați acum. Erau în fața noastră cred ca mai puțin de 100 de persoane, am stat la coadă și s-au terminat biletele chiar în fața noastră. Mașinile au plecat pe la 12.00 -13.00. Bancomatele nu mai au bani, iar despre următoarea cursă nu ne spune nimeni nimic ceva oficial. Au fost la coadă val vârtej, nu știu care a fost criteriul" a declarat turistul.

Despre asistență pe insulă nici nu a putut fi vorba. Deși românilor aflați pe insulă li s-a promis o masă caldă, cazare sau corturi.

„Nici nu am avut situații, dar nici nu am văzut ceva, vreun semn sau vreun afiș care să spună, da, domnule, vrei un pahar de apă du-te acolo. Masa caldă nu există. S-au dus câțiva din grup de la noi la una dintre tavernele pe care le-au identificat și s-au uitat la ei ca la... Stăm aici și fără bagaje și fără nimic, băgăm mâna în buzunar. Nu avem cazare, nu avem nimic, o să încercăm să stăm la hotelul unde am stat și încercăm să sperăm că nu li se vor ocupa, sau nu au rezervări făcute și poate prindem o cameră. Dezinteres total, au rămas foarte multe persoane în urmă, câteva sute, fără nici o problemă. Au început și grecii să facă scandal acolo. Lipsă de interes total pentru turiști și dacă nu ar fi turismul ar crește capre mult și bine", a declarat, revoltat, Cristian Minculescu.

O altă turistă spune că „în prima jumătate de oră biletele de la cele trei feriboturi au fost epuizate. Până la urmă, după îmbulzeală multă am reușit să luăm niște bilete la un feriboat pe care l-au suplimentat ei pentru 1 noaptea. Mulți nu au mai reușit să ia bilete, lumea s-a agitat foarte tare, au început să urle. Acum aflăm că e posibil să vină alte feriboaturi foarte mari în care ar încăpea toți oamenii. Dacă ajung înainte nu știm ce să facem, că rămânem cu banii dați pentru cel de 1 noaptea. E o situație absurdă", a declarat Elena Luiza Mihalachi pentru B1.ro.

Aproximativ 1500 de turiști au rămas blocați pe insula Samothrakis după ce ferobotul care asigura trasportul de pe insulă pe continent s-a defectat și la fel și cel care trebuia să îl înlocuiască.