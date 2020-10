EXCLUSIV // Un nou tratament eficient pentru coronavirus este folosit la Timișoara. Medicul Virgil Musta: "Împiedică boala să evolueze sever"

EXCLUSIV // Pe măsură ce pandemia de coronavirus se accentuează și în România, cu recorduri de cazuri noi de la o zi la alta, medicii depun eforturi pentru a descoperi medicamente alternative eficiente pentru tratarea bolii. După ce Institutul Matei Balş a devenit primul spital din Europa care va testa cocktailul de anticorpi pe care l-a luat şi Donald Trump, Spitalul Victor Babeș din Timișoara anunță la rândul său un tratament alternativ care și-a dovedit eficiența înc azurile pacienților cu forme mai ușoare ale bolii.

Este vorba despre un tratament pe bază de Interleukină 6, folosit deja de câteva luni pe pacienții de la Victor Babeș și care în urma studiilor și-a dovedit eficiența în tratarea noului coronavirus, așa cum a declarat pentru B1.RO medicul Virgil Musta.

Medicamentul aplicat pacienților infectați cu COVID-19 la Timișoara a dat rezultate mai puțin pe bolavii cu forme grave, însă s-a constatat o ameliorare a celor cu forme mai ușoare

Tratamentul a fost folosit până acum pentru alte patologii, de altfel ca majoritatea medicamentelor utilizate pentru tratarea noului coronavirus. Spre deosebire de alte tratamente, cel folosit pe bază de Interleukină 6 împiedică evoluția bolii către forme grave, fapt ce poate evita aglomerarea secțiilor de terapie intensivă:

“Este un medicament cunoscut pe bază de Interleukină 6 și se foloseșteîn alte patologii. Noi îl folosim de două-trei luni. Nu doar noi folosim acest trataent. În urma studiilor clinice internaționale s-a constatat că ar avea efect în structura de citochine.

Practic inhibă această structură și împiedică boala să evolueze sever. Inițial a fost folosit pe cazurile severe în terapie intensivă și am constatat că nu avem rezultate foarte bune, dar am găsit studii care arată că dacă îl folosești precoce, în faza incipientă a bolii, rezultatele sunt mult mai bune și l-am folosit în acest fel și am avut și noi rezultate foarte bune cu această substanță”, a declarat mediccul Virgil Musta.