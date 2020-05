EXCLUSIV // Un posibil pacient infectat cu COVID-19 uimește lumea medicală din România, în condițiile în care deși are simptome, testele ies de fiecare dată negative. Un bucureșten susține pentru B1.RO că prezintă de la jumătatea lunii martie simptome de COVID-19, însă testele pentru noul coronavirus, repetate de mai multe ori în spitalele din Capitală, au ieșit de fiecare dată negative. Cu toate acestea, nu are niciun motiv de liniște, în condițiile în care simptomele au continuat să se manifeste, iar medicii nu au ce să îi facă. Acesta susține că testele pentru coronavirus au fost făcute sub coordonarea DSP București, la spitalul Militar din Capitală, la spitalul Universitar și la Institutul "Matei Balș".

“Simtomele au început acum foarte mult timp, pe la jumătatea lui martie. Pe 14-15 martie a fost prima etapă când am avut simptome. A urmat o perioadă când ele au dispărut, iar pe 28 martie am avut din nou simptome de COVID-19. M-am luat după medicul de familie care mi-a spus să stau liniștit și să mă tratez cu paracetamol. Asta am făcut o perioadă. Când am văzut că lucrurile sunt serioase am făcut teste pentru COVID-19, fiind convins că asta este, după simtome. Surpriza mare a fost când testele au ieșit negative. Am continuat să mă duc la mai mulți medici. Aceștia nu au putut să îmi spună despre ce este vorba. După ce am început să mă documentez, am descoperit că nu sunt singurul în această situație cu simptome de COVID-19 și cu teste negative. Foarte multă lume îți spune că nu este asta, stai liniștit, iar tu treci prin iad”, a explicat pentru B1.RO Sorin Z., bucureșteanul care susține că are simptome specifice bolii provocate de noul coronavirus.

Acesta a explicat în ce constă mai exact aceste simptome: “Simptomele au fost rele au fost în primele săptămâni, după care s-au ameliorat oarecum dar în continuare sunt simptomatic. Am palpitații, am dureri musculare, am probleme în sfera gastro, am unele probleme neurologice, mă concentrez puțin mai greu, am nevoie uneori să îmi caut cuvintele sunt multe simptome”.

Sorin Z. este revoltat pe medicii care nu au reușit să îi pună un diagnostic până acum, deși ar fi recunoscut și ei simptomele de COVID-19, însă în lipsa unor teste pozitive au fost nevoiți să îl trimită pe bucureștean acasă:

“În perioada asta nu îți prescrie nimeni nimic pentru că eu am fost de multe ori încercând să îi conving, să îi rog să mă primească în spital, indiferent de rezultatul testului. Am constatat că e o problemă cu testările, sunt unii care ies pozitiv, dar ulterior sunt negativi, dar simptome au în continuare. Dar sunt unii ca mine care s-au testat târziu și pentru că s-au testat târziu e negativ deși au multe simptome. Protocolul în România este că trebuie să ai testul negativ, altfel nimeni nu își asumă să te primească sau să îți de aun tratament. Am fost la camerele de gardă la Matei Balș, am discutat cu medicii de acolo de două ori, am fost la Spitalul Universitar, dus de ambulanță pentru că mi s-a făcut rău și am fost și la Spitalul Militari. Cu toți am discutat și toți mi-au spus același lucru: recunosc că am simptome de COVID-19, dar dacă testul e negativ, sigur n-am virusul”.

Totodată bucureșteanul simptomatic precizează că s-a autoizolat, împreună cu familia și că are în continuare febră. Mai ult, simptome de COVID-19 ar fi avut și copilul săi.

“M-am izolat cât am putut de mult, în prima fază. Am citit mai multe materiale din care am aflat că după ce ești testat negativ, medicii nu mai recomandă izolarea pentru că, deși simptomatic nu mai transmiți.

M-am autoizolat. Simptome a făcut cel mic, dar soția spune că nu e vorba de așa ceva. Eu bănuiesc totuși că asta a avut și el. Soția însă nu a avut simptome. Eu am temperatură din martie. Acum a rămas mică, la 37 cu 3. Dar cel mai rău a fost după 28 martie, când timp de 2 săptămâni mi-a fost foarte rău”, a precizat Sorin Z.

Ce spun specialiștii despre acest caz

Dorind să aflăm cât de plauzibilă este posibilitatea ca o persoană simptomatică de mai multe luni să fie infectată cu noul coronavirus, deși testele repetate să iasă negative, B1.RO a consultat opiniile specialiștilor din lumea medicală. Părerea acestora este însă împărțită.

Adrian Marinescu, medic primar în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” a explicat că nu este posibil ca o persoană care prezintă simptome pentru o perioadă atât de lungă să iasă negativ la testul pentru COVID-19 și să fie infectată cu noul coronavirus.

„Fiecare în această perioadă poate fi subiectiv. În general pacienții se gândesc la un diagnostic pornind de la realitate. Dacă ei știu că au simptome într-o perioadă de gripă cred că au gripă, acum se vorbește despre COVID-19, toți se gândesc că au noul coronavirus. Testele repetate, și cu siguranță că au fost testele genetice care au fost sigure, chiar dacă în momentul x putea fi negativ, în momentul y sau z când și-a repetat testele cu siguranță nu avea cum să iasă tot negativ. Nu există posibilitatea să ai luni de zile simptomatologie”, a explicat medicul Adrian Marinescu.

Pe de altă parte, Emilian Imbri, managerul spitalului de boli infecţioase Victor Babeş spune că este plauzibil un astfel de caz, și a dat exemplu actorului Mihai Bendeac, însă contează foarte mult unde a fost făcut testul pentru COVID-19.

“Este posibil acest lucru. Persoana, însă, ar trebui să se desconspire. Am mai avut situații de acest fel, cazul actorului Mihai Bendeac care a hotărât să se testeze singur, a confirmat că a trecut prin boală. A făcut testele de anticorpi și au ieșit anticorpii. Noi susținem că testul a fost inițial negativ, totuși el a făcut boala, știe sigur că a trecut prin boala asta. A stat acasă și s-a tratat singur. Despre cazul punctual pe care îl prezentați nu pot să dau un răspuns punctual, până nu știm cazul pe de-antregul. Un pacient cu simptome care se prezintă la spital și testul iese negativ nu va fi internat. E important însă ca testul să fie făcut într-un cadru sigur, instituțional”, a precizat Emilian Imbri.

Alte cazuri similare ale unor pacienți cu simptome, dar cu teste negative la COVID-19

Situația unor posibili pacienți care prezintă simptome de COVID-19, dar care nu sunt testați pozitiv a fost prezentată pe larg în presa americană. Printre ei se numără și cazul unui medic, Paul Garner, care acuză o oboseală cronică, specifică pentru unii pacienți infectați cu noul coronavirus.

“Această oboseală specifică pentru COVID-19 este pentru mine un indiciu că e vorba despre această boală. Încă nu îmi este clar dacă este „virală” sau „post virală”, dar cu siguranță poate apărea alături de efectele covid-19 asupra plămânilor, inimii și a efectelor privind sistemul circulator care ne pot ucide.

Presupunerea mea este că suntem mulți în astfel de situații și niciunul dintre noi nu știe cât va dura această recuperare”, a precizat medicul.

De asemenea, nbcnews.com a prezentat situația dintr-o clinică în care sunt tratați aproximativ 2.400 de pacienți cu simptome ale noului coronavirus. Aproximativ 70% dintre acești pacienți s-au testat pozitiv.Pentru unii pacienți însă testele au ieșit negative, deși aveau simptome.