EXCLUSIV// Violonistul Alexandru Tomescu, după concertul susținut la Maratonul Vaccinării: "Am avut un sentiment aparte, de împlinire. Mă bucur foarte mult că există această solidaritate în rândul artiștilor"

Mii de persoane au venit în weekend să se vaccineze la centrele din București de la Sala Palatului și de la Biblioteca Națională unde, de vineri până luni, a fost organizat maratonul vaccinării. Un moment aparte în cadrul evenimentului a fost concertul violonistului Alexandru Tomescu, la Biblioteca Națională, care a interpretat la vioara Stradivarius Elder-Voicu, chiar pe 9 mai, de Ziua Europei.

Violonistul Alexandru Tomescu împreună cu pianista Sînziana Mircea au prezentat celor veniți la vaccinare, la Bibioteca Națională a României, un recital de vioară și pian cu lucrări dintre cele mai spectaculoase. Programul a avut durata de 40 de minute și a conținut lucrări de Ciprian Porumbescu - Balada, Johann Sebastian Bach- Preludiu în Mi Major, Bach meets Haendel - compoziție Sînziana Mircea, Fritz Kreisler - Libesleid și Liebesfreud, Camille Sans Saens - Introducere și Rondo Capricioso, Constantin Dumitrescu - Dans țărănesc.

La sfârșitul concertului, violonistul Alexandru Tomescu a declarat pentru B1.RO că a fost emoționat și bucuros că a putut sprijini campania de vaccinare în acest mod, dovadă că arta la rândul ei poate să redea speranța oamenilor:

“Am ajutat campania de vaccinare în mod benevol, toți muzicienii care participă aici sunt voluntari și mă bucur foarte mult că există această solidaritate în rândul artiștilor. După concert am avut un sentiment aparte, de împlinire, cântând aici în mijlocul întregului proces de vaccinare, unde la doi metri de mine se completau tabele, se scanau buletine, pentru că mereu am simțit această limitare a muzicii, muzica ajută oamenii spiritual, îi ajută sufletește, dar să îi ajute fizic este mai greu. Astăzi, muzica pe care am cântat-o eu a făcut parte din această normalitate a întregului proces de vaccinare. Nu m-a deranjat deloc să văd toată forfota din jur, pentru că simțeam că fac și eu parte din acest lucru bun care se întâmplă aici”, a precizat violonistul Alexandru Tomescu.

Întrebat dacă putem spera că ne putem întoarce cât mai repede în sălile de spectacole, artistul a declarat:

“Trebuie să sperăm că pandemia se va sfârși. Cel mai important este efectul pe termen lung, nu doar să ajungem la sălile de spectacole și să ne îmbolnăvim, ci să putem reveni în sălile de spectacol așa cum o făceam în trecut”.

S-a stabilit data când va trece România la moneda euro! Adio "lei"!

Persoanele care au participat, începând de vineri, la maratonul de vaccinare din Bucureşti, la Biblioteca Naţională a României şi la Sala Palatului, au putut asista zilnic la momente artistice în care au performat artiștii de la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română şi Filarmonica George Enescu.

Peste 20.000 de persoane au fost vccinate anti-COVID-19 în cele trei zile ale maratonului vaccinării din Capitală, a anunțat luni dimineață Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, într-o conferință de presă. Astfel, așteptările organizatorilor au fost cu mult depășite.

De la debutul campaniei de vaccinare s-au folosit în total 5.891.855 doze de vaccin, astfel că numărul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 3.580.368, iar dintre acestea, 2.311.487 de persoane au primit deja și a doua doză.

România a înregistrat, sâmbătă, 8 mai 2021, un nou record de vaccinări anti-COVID în decurs de 24 de ore: 110.633 de persoane au trecut pe la centrele de vaccinări din întreaga țară.