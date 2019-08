Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE // Zeci de copii sunt trimiși la cerșit pe străzile din Costinești, în plin sezon estival. Cei mici dorm pe marginea străzii pe cartoane și, periodic, se văd cu cei care îi exploatează pentru a le da banii. O turistă a numărat nu mai puțin de 24 astfel de cazuri doar într-o singură seară și a sesizat DGASPC. Este vorba despre copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani care, după spusele turistei, sunt exploatați de un cuplu care le ia toți banii din cerșit.

Întrebați dacă s-au pierdut sau dacă vor să meargă la poliție, mai toți răspund că au venit cu o soră mai mare pe care o așteaptă acolo și că le este frică de poliție. Copiii se întâlnesc periodic cu cei care îi exploatează, le dau banii strânși de la turiști, după care se întorc pe marginea trotuarelor unde și dorm peste noapte înveliți în cutii de carton.

„Eu i-am văzut joi spre vineri prima dată, i-am văzut cu căței în brațe că așa mi-au atras atenția, mai ales că eu sunt și iubitoare de animale, am văzut în jur de 8 copii care stăteau cu cățeii în brațe cu paharul la cerșit și spre dimineață dormeau pe caldarâm și pe cutii de pizza. Sâmbătă spre duminică am numărat 24 de copii, preponderent fetițe, erau efectiv epuizate, adormeau și păreau semi-conștiente, am încercat să vorbesc cu câteva, au avut aceeași poveste că sunt cu sora lor.

Fiecare avea câte o soră mai mare care e ori într-un bar ori se plimba pe aici și a doua zi trebuiau să plece la Mangalia. Au început să își numere banii și i-am urmărit să îi vedem unde se duc, s-au dus în parcare la Hotel Victoria, e un spațiu verde acolo. Era foarte întuneric dar oricum se vedeau siluete și am văzut doi adulți, un bărbat mai corpolent și celălalt adult, presupun că era o femeie, și mai erau încă patru sau 5 copii pe acolo. Mergeau și predau banii acolo și se întorceau pe caldarâm. În momentul în care fluxul de oameni se muta mai departe se mutau și copiii. Mi-au rămas niște imagini foarte urâte în minte” a declarat turista.

În urma sesizării DGASPC a demarat o anchetă și a apelat la ajutorul poliției pentru a identifica copii.

"Am vorbit deja la poliție și i-am rugat să facă o verificare. Înteleg din filmulețe și din sesizarea care ne-a fost transmisă și nouă că apar în jurul orelor 22 sau mă rog când se lasă seara. Vom face verificări acum să vedem dacă sunt în momentul acesta acolo, i-am rugat să ne sune și dacă sunt voi trimite echipa mobilă. Dacă nu, ne vom organiza pentru diseară. Vom continua periodic, am vorbit cu domnii de la poliție să facem nu numai în seara aceasta. În momentul în care aflăm verificăm imediat, trebuie să identificăm minorii să vedem care sunt părinții, să vedem ce au făcut și putem merge până la instituirea unor măsuri de protecție pentru acești copii„ a declarat pentru B1.ro Mihaela Ristea, director DGASPC Constanța.

Turista care a observat numărul mare de copii a făcut sesizare și la poliție și spune că deși nu este pentru prima dată în Costinești nu a văzut atât de mulți copii puși să cerșească. Și în Neptun și Saturn situația este asemănătoare iar localnicii spun că ar fi vorba de o rețea foarte bine pusă la punct.