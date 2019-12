EXCLUSIV ONLINE // Un preot din satul Schit Orăşeni, comuna Cristeşti, județul Botoșani, a fost scos din Biserică cu ajutorul unui număr impresionant de jandarmi și polițiști. Ioan Ungureanu a povestit pentru B1.ro cum s-a născut acest conflict care durează de mai bine de 2 ani cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei . Acesta a refuzat să mai pomenească numele ierarhului său Teofan în timpul slujbei și îl acuză pe acesta de ecumenism, după un sinod din Grecia la care a luat parte. Locuitorii din comuna botoșeneană sunt alături de preotul lor și au venit în număr mare pentru a-l susține în momentul în care a fost scos din biserică.

”Totul a pornit din 2016 când Înalt Preasfințitul Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a făcut parte din delegația Bisericii Ortodoxe Române condusă de patriarhul Daniel și a semnat niște documente la întâlnirea aceea panortodoxă din Creta, prin care a ratificat, a oficializat faptul că noi am putea recunoaște calitatea de biserică din punct de vedere sacramental și a altor confesiuni. Cu alte cuvinte s-a legiferat la nivel sinodal și apoi la întoarcerea în țară s-a și consemnat asta că ecumenismul poate să fie recunoscut. Ecumenismul fiind acea greșeală sau erezie pe toate confesiunile să fie socotite la fel, există un Dumnezeu, ne putem amesteca” a declarat pentru B1.ro Ioan Ungureanu.

Acesta este convins că deciziile luate în Grecia nu țin cont de învățăturile sfinților părinți și că această deschidere a Bisericii Ortodoxe nu este binevenită.

”Sfinții părinți nouă ne spun că ecumenismul este erezie, acestă părere că toate religiile sunt bune este greșită. Întreruperea pomenirii pe care eu am făcut-o imediat după întoarcerea delegației din Creta este o acțiune consemnată în canonul 15 I-II din Constantinopol pe care sfinții părinți l-au aprobat și care din punct de vedere istoric este aplicat și de alți sfinți părinți. Când superiorul tău greșește în ale credinței în mod oficial sau public și învață altceva decât învățau cei dinaintea sa, preotul are dreptul să întrerupă pomenirea numelui la slujbe, asta am făcut eu în 2016’’ spune preotul.

Întrebat dacă nu sunt comportamente ale capilor bisericii care ar fi condamnabile, cum ar fi mașinile scumpe sau alte semne ale opulenței cu care se afișează aceștia, preotul inițial a ezitat apoi a spus că acestea nu constituie motive pentru ca numele Mitropolitului să nu mai fie pomenit în slujbă.

”Este adevărat și ele constituie niște lucruri care au un impact negativ asupra societății este evident, noi nu trebuie să folosim opulența și celelalte lucruri, dar întreruperea pomenirii numelui pentru care eu am fost cateristit și am ajuns acum în situația asta este în legislația canonică a bisericii. Eu nu pot ca sătenii mei să nu cunoască acest aspect și să le fie pusă în pericol mântuirea. Să ajungem în situația în care să se dea dispensă să facem o cununie între un tânăr de confesiune baptistă sau iehovistă cu o tânără ortodoxă din sat? Pe cei de altă credință nu îi trimitem în iad noi, noi ținem de adevărul de credință” a completat preotul.

Ioan Ungureanu susține că va oficia slujbe în continuare în ciuda faptului că a fost caterisit.

’’Noi avem dosar la Înalta Curte de Casație și Justiție cu termen 2021 cu problema aceasta. Instanțele o să se pronunțe pe problema aceasta. Ei au încercat să mă scoată de mai multe ori din biserică, ieri au folosit evacuarea pronunțată de Curtea de Apel Suceava în mod abuziv printr-un executor judecătoresc care și-a depășit atribuțiile” a conchis acesta.

Punctul de vedere al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei arată că instituția a considerat că acesta a manipulat și a interpretat greșit întâlnirea din Creta.

”A fost acest sinod din Creta, unde nu s-a ratificat nici o erezie cum spune dânsul. Sigur că s-a luat în discuție și atitudinea pe care noi ortodocșii suntem chemați să o avem față de cei care sunt de altă confesiune, catolici, protestanți, neoprotestanți, dar asta înseamnă să fii un om realist. Trebuie să înțelegem cum anume să ne raportăm la aceste confesiuni, care este relația noastră cu ei, este o realitate.

Nici într-un caz nu s-a spus ca noi să cedăm la ceva din adevărurile noastre de credință, noi să îmbrățișăm ceva din credința eretică a altora. Mitropolitul Teofan după acest sinod având în vedere unele reacții, unele neînțelegeri, pentru că nu sunt lucruri limpezi cu subiect și predicat ci sunt interpretări la aceste documente ale sinodului din Creta. Le-au numit biserici pentru că așa se autointitulează ele.

Mitropolitul Teofan după acest sinod a venit cu un comunicat chiar atunci în 2016 în care a spus negru pe alb, foarte clar și a numit erezii. Ereziile care au fost aduse de confesiunea catolică și de alte confesiuni. Nu mai avea nici un motiv nici Ioan Ungureanu și nici altcineva care a fost la sinodul din Creta ar fi lepădat ceva din credința ortodoxă și ar fi împrumutat ceva străin. A mințit și a manipulat oamenii care, săracii, fiind atașașați de preotul lor cum e și normal, mai ales în mediul rural", a declarat pentru b1.ro Constantin Sturzu, putrtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.