Exerciţiu antitero de amploare în centrul Capitalei: SRI simulează un atac în incinta clădirii în care funcţionează Ambasada Israelului

SRI și instituțiile partenere din cadrul Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului efectuează duminică dimineaţă un amplu exerciţiu antitero la ambasada Israelului.

Mai exact, în cadrul exercițiului a fost simulat un atac armat în incinta imobilului in care funcționează ambasada, un bloc din zona Piaţa Unirii.

De asemenea, autorităţile vor simila şi intervenţia în cazul detonării unui dispozitiv exploziv improvizat.

În cadrul exercițiului este testat răspunsul in teren al autorităților cu responsabilități, coordonarea activităților, dar si derularea in comun de măsuri investigative si post-incident. Va fi transmis și un mesaj pe sistemul Ro Alert in zona ambasadei Israelului din Bucuresti.

„Concret, a fost simulat un atac armat în incinta imobilului in care funcționează ambasada, precum și detonarea unui dispozitiv exploziv improvizat. Astfel s-a testat răspunsul dispozitivului de protectie al ambasadei, precum și efectuarea intervenției pirotehnice. Astfel de exerciții sunt derulate relativ frecvent de autoritățile competente naționale și sunt utile pentru a testa si valida cooperarea în teren a forțelor implicate”, transmite SRI.