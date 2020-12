Experiența unui român vaccinat anti-COVID-19. Medicul Theo Trandafirescu, despre distribuția și administrarea dozelor, cum se ajunge la imunizare și posibilele efecte secundare (VIDEO)

Campania de vaccinare anti-COVID-19 în România va începe curând, dar unii români au fost vaccinați deja. E vorba de cei care locuiesc în țări în care dozele deja se administrează. Unul dintre ei este Theo Trandafirescu, medic pneumolog și profesor universitar în New York. Acesta a povestit, pentru B1 TV, cum a decurs experiența pentru el.

Vaccinarea „face parte din programul statului New York și programul CDC de a distribui și a administra vaccinuri personalului sanitar, în special celor de la camera de urgență și de la Intensive Care Unit (Teraie Intensivă) prima dată. După aceea, vin și celelalte categorii de persoane de risc, medicii... Deci e un proces între CDC și statul New York”, a spus Trandafirescu.

Despre cardul primit după administrarea vaccinului, medicul a spus: „E foarte simplu. Vaccinul se dă în două etape, în două doze. Ca să fim siguri că, logistic, să nu se irosească vaccinul. Sunt programat din nou peste trei săptămâni. Deci distribuirea, stocarea vaccinului făcut de Pfizer se face în condiți extreme de temperatură. Pentru a nu se irosi, trebuie o programare specifică. E un proces destul de laborios la nivelul spitalului, al statului”.

„Ca să dovedească că vaccinul se dă în două etape. Deci în prima etapă se dă o imunitate de anticorpi, iar în a doua fază se dă o imunitate a celulelor T. Aceste două imunități se combină și, teoretic, trebuie să prevină în primul rând morbiditatea bolii și în al doilea rând boala”, a mai precizat Theo Trandafirescu.

