Sergiy Gerasymchuk, director adjunct al Centrului de studii sud-est europene de la Kiev, consideră că ar fi momentul ca Ucraina să fie cooptată în ceea ce ar putea deveni formatul București 10, potrivit g4media.ro.

TRAGEDIA MOMENTULUI! RĂMAS BUN, MIHAI CONSTANTINESCU! IMAGINI BOMBĂ CU LOCUL UNDE VA FI ÎN MORMÂNTAT (GALERIE FOTO)



Expertul ucrainean consideră că, astfel, actualul format (B9) ar putea fi mai eficient în ceea ce privește eforturile de contracarare a acțiunilor desfășurate de Rusia în regiune.

SUPER ECLIPSA! FENOMENUL APOCALIPTIC ANUNȚAT DE APOSTOLI! URGIA LOVEȘTE PESTE CÂTEVA ZILE (IMAGINI DE INFARCT)



Am fost de nouă ori la București în ultimul an, precizează Gerasymchuk, care notează în acest context că este limpede faptul că, în România, Rusia este percepută ca un stat agresor în raport cu Ucraina.