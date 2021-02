Experții avertizează: Varianta britanică de COVID-19 "va mătura lumea" și va crea dificultăți în campania de vaccinare

Varianta de coronavirus găsită pentru prima dată în regiunea britanică Kent este o preocupare, deoarece ar putea submina protecția dată de vaccinuri împotriva COVID-19, a spus șeful programului de supraveghere genetică din Marea Britanie.

Exertul a mai spus că varianta era dominantă în țară și probabil că „va mătura lumea, după toate probabilitățile”.

Coronavirusul a ucis 2,35 milioane de oameni și a dat viața normală peste cap pentru miliarde, dar câteva noi variante îngrijorătoare din mii e tulpini au stârnit temerea că vaccinurile vor trebui modificate și oamenii ar putea avea nevoie de noi doze pentru rapel.

Sharon Peacock, directorul consorțiului COVID-19 Genomics din Marea Britanie, a declarat că vaccinurile sunt eficiente până acum împotriva variantelor din Regatul Unit, dar că mutațiile ar putea submina vaccinarea.

„Ceea ce este îngrijorător la acest lucru este că 1.1.7. varianta care a circulat de câteva săptămâni și luni începe să se mute din nou și să obțină noi mutații care ar putea afecta modul în care gestionăm virusul în ceea ce privește imunitatea și eficacitatea vaccinurilor ”, a declarat Peacock pentru BBC.

„Este îngrijorător faptul că varianta 1.1.7., care este mai transmisibilă, care a măturat țara, se mută acum pentru a avea această nouă mutație care ar putea amenința vaccinarea”.

Această nouă mutație, identificată pentru prima dată în Bristol, în sud-vestul Angliei, a fost desemnată „Varianta de îngrijorare”, de către Grupul consultativ pentru amenințările cu virusul respirator nou și emergent.

Există până acum 21 de cazuri ale acelei variante care are mutație E484K, care are loc pe proteina spike a virusului, aceeași schimbare ce s-a văzut în variantele sud-africane și braziliene.

Există trei variante majore cunoscute de oamenii de știință care trezește îngrijorări: Varianta sud-africană, cunoscută de oamenii de știință sub numele de 20I / 501Y.V2 sau B.1.351; așa-numita variantă britanică sau Kent, cunoscută sub numele de 20I / 501Y.V1 sau B.1.1.7; și varianta braziliană cunoscută sub numele de P.1.

Varianta britanică, care este mai infecțioasă, dar nu neapărat mai mortală decât altele, „probabil va mătura lumea”, a spus Peacock.

Cele două vaccinuri COVID-19 dezvoltate de Pfizer / BioNTech și AstraZeneca protejează împotriva principalei variante britanice.