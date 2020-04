Experții n-au găsit niciun copil mai mic de 10 ani, care să fi transmis COVID-19 la vreun adult

Experții nu pot găsi nici măcar un sigur copil mai mic de 10 ani care să fi transmis coronavirusul SARS-CoV-2 la vreun adult, în ciuda eșantionului mare de cercetare, astfel că lumea științei este tot mai optimistă cu privire la faptul că aceștia ar putea să nu reprezinte niciun fel de risc în răspândirea COVID-19, arată un studiu citat de Daily Mail.



O trecere în revistă a cazurilor pediatrice de COVID-19 a determinat o comisie comună formată din experți chinezi și omologi de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să afirme că nu a putut găsi niciun scenariu în care un copil ar fi pasat boala la un adult. Mai mult decât atât, cercetătorii nu au descoperit niciun copil mai mic de 10 ani care să fi fost vector de transmisie.

Studiile privind impactul coronavirusului asupra copiilor au mai aratăt că este probabil ca tinerii „să nu joace un rol semnificativ” în răspândirea SARS-CoV-2, deși experții au recunoscut că lucrurile sunt încă „neclare”.

Profesorul Russel Viner de la Royal College of Pediatrics and Child Health a afirmat, pentru Telegraph: „Nu am găsit în lume dovezi cum că sunt implicați copii în răspândirea sau transmiterea virusului, dar încă nu avem suficiente dovezi”.

Printre cazurile invocate în studii este și cel al unui copil în vârstă de nouă ani, din Franța, care nu a transmis virusul la nimeni, deși era confirmat cu COVID-19 și era contact a 172 de persoane. El și alți 10 s-au îmbolnăvit pe când se aflau la o cabană de schi din Alpii francezi, unde era și Steve Walsh, unul dintre primii britanici depistați pozitiv. Copilul a fost la trei școli diferite de schi, în estul Franței, asimptomatic fiind, și a intrat în contact cu o mulțime de persoane.

„Deși vorbim despre un singur caz, dovezile sugerează o dinamică diferită de transmisie la copii, ceea vine în sprijinul altor date, care în mod consistent demonstrează o (n.r. – rată de) infectare și contagiere la copii”, susțin cercetătorii de la Don't Forget the Bubbles.

Oamenii de știință au precizat că studiile efectuate în Guangzhou, China, susțin teoriile menționate anterior. Analiza a ajuns la următoarea concluzie: „COVID-19 pare să afecteze copiii ceva mai rar și mai puțin sever, fiind frecvent de vorba de cazuri asimptomatice. Există și cazuri critice, dar mai rar. Rolul copiilor în transmitere este neclar, dar pare probabil să fie unul destul de mic”.