Experții demontează teoria ministrului Cercetării potrivit căreia omul nu se trage din maimuţă: Cum râd specialiștii de Nicolae Hurduc (VIDEO)

Specialiştii demontează teoria ministrului Cercetării, Nicolae Hurduc. Acesta spunea în toamna anului trecut, la învestirea în fotoliul guvernamental, că nu crede că omul se trage din maimuţă. Revoltaţi că înaltul oficial neagă teoria evoluţionistă, oamenii de ştiinţă de la noi au apelat la experţi străini special ca să îi demonstreze ministrului că greşeşte.

O asociație formată din oameni de știință a cerut opinia unor experți internaționali în teoria evoluției, potrivit ziare.com. Românii i-au întrebat pe străini daca se poate deduce că omul și cimpanzeul au un strămoș comun. Toți cei chestionați au răspuns afirmativ.

”Datele existente pledează pentru faptul că strămoșul comun al omului și al maimuței a trăit în urmă cu circa 8 milioane de ani”, se arată în comunicatul Asociaţiei "Ad Astra”, semnat de cercetătorii români care îi citeaza pe experții occidentali.

A doua întrebare lansată acestora din urmă a fost dacă exista dovezi științifice care să nege teza conform căreia omul și maimuțele au un strămoș comun. "Nu" a fost raspunsul unanim.

„Ministrul Cercetării din România trebuie să înțeleagă faptul că 'evoluția' nu este o 'teorie' tot așa cum nici 'gravitația' nu este o 'teorie' ci ambele sunt realități demonstrate prin evidență. De remarcat că nici Darwin nu a susținut că noi 'ne tragem' din formele existente de maimuță. Dimpotrivă, atât noi, oamenii, cât și maimuțele 'ne tragem' dintr-un strămoș comun”, mai explica cercetătorii.

Decanul Facultăţii de Inginerie chimică şi Protecţia mediului de la Universitatea „Gheorghe Asachi", din Iaşi, Nicoale Hurduc, a fost învestit în funcția de ministru al Cercetării în luna octombrie a anului trecut. Hurduc este de ani buni în PSD şi este cunoscut pentru teoriile sale mai puţin convenţionale. În cadrul unui interviu, acesta spunea că nu crede că omul se trage din maimuță și că susţine o teorie a lumilor paralele, care spune că noi am veni din viitor.

”Mie îmi este foarte greu să cred că omul, un mecanism, o maşinărie atât de complexă, se trage din maimuţă. Eu nu accept aşa o idee oricât de oricât de logică pe undeva ar părea această teorie evoluţionistă. Este o teorie a lumilor paralele, care spune că noi am veni din viitor. Mie îmi sună mai interesant această idee, că noi venim dintr-o lume paralelă din viitor, spunea atunci Nicolae Hurduc.

