Reprezentanții Poliției Române au susținut, joi o declarație de presă. Secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu și șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu, au făcut precizări după apariția imaginilor video, publicate de Adevărul, care dovedesc că ofiţeri de rang înalt din Poliţia Română s-au întâlnit cu Elvis Pian şi reprezentanţii Clanului Duduianu, în noaptea de 8 spre 9 august, pentru a negocia condiţiile de înmormântare a interlopului Emi Pian. În legătură cu acest caz, președintele Klaus Iohannis a precizat, în conferința de presă de miercuri, că a primit explicații din partea Ministerului Afacerilor Interne și că va solicita ca șefii Poliției și cei ai MAI să facă și precizări publice în acest sens.

Principalele declarații făcute la sediul MAI:

Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne: Evenimentul din București, de la începutul lunii august, a fost permanent monitorizat de mai multe structuri din MAI, misiunea noastră fiind aceea de a evita producerea unor evenimente grave.

În urma unor analize a rezulutat că era pusă în pericol sănătatea persoanelor din București. La procesiunea de duminică, 9 august, erau așteptate în jur de 3.000 de persoane, care ar fi dus la răspândirea infecției cu coronavirus prin încălcarea normelor sanitare. Exista riscul de producere a unor acte de violență.

În săptămâna respectivă, structurile Ministerului Afacerilor Interne au organizat la nivel național mai multe acțiuni pentru descurajarea escaladării conflictului.

Nu fugim de responsabilitate. Cred că aceste acțiuni care au fost mediatizate au arătat implicarea noastră în activitățile de combatere a criminalității.

Sâmbătă, 8 august, nu am putut continua în același mod activitățile programate. Instanța a respins propunerile de efectuare a 33 de percheziții domiciliare.

În acest context, pentru siguranta cetățenilor, am solicitat devansarea funeraliilor și am cerut reprezentanților bisericii sprijin în acest scop. Modul în care ne-am îndeplinit misiunea a fost asumat. Poliția Română nu a negociat siguranța cetățenilor cu nicio persoană, indiferent de calitatea acesteia. Nu s-a negociat nici aplicarea legii ci s-au impus măsuri de natură să prevină producerea unor evenimente grave.

Nu fugim de responsabilitate. Dimpotrivă, încercăm să fim raționali și să punem pe primul loc siguranța cetățeanului și nu imaginea noastră.INFORMAȚIA A FOST CONFIRMATĂ! ESTE VORBA DESPRE DANA GRECU! NIMENI NU SE AȘTEPTA SĂ ...

Reiterăm faptul că nu tolerăm practici și acțiuni care nu respectă legea și avem toleranță zero, indiferent de calitatea celui care încalcă legea, inclusiv față de cei care divulgă acțiuni aflate în derulare sau informații din anchete.

Șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu: A fost o operațiune oficială a Poliției pentru a asigura, prin toate mijloacele legaale, siguranța cetățeanului. Această abordare a situației pe care am avut-o și atât de contestată de mulți, a condus la un rezultat bun pentru că acum nu avem alte victime și nu am avut imagini cu sute de persoane și un potențial scandal în stradă care ar fi făcut mult rău nu doar Poliției, ci chiar României.

Pentru mine, sănătatea și liniștea locuitorilor Capitalei, la acel moment, au cântărit mai mult decât faptul că ulterior acțiunea mea ar putea fi interpretată greșit. Am făcut un demers care este absolut legal, cu bună credință.

Asigur cetățenii și pe toți colegii mei că n-am negociat și nu o să negociez niciodată siguranța cetățeanului și demnitatea polițistului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.