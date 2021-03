Explicațiile secretarul de stat Andrei Baciu despre vaccinarea în centrele MApN și MAI: Au fost vaccinate rude ale angajaților care au boli cronice, nu unele care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pentru etapa a doua (VIDEO)

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a vorbit miercuri, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, despre situația vaccinărilor din centrele cu circuit închis, în care au primit serul anti-COVID-19 angajați ai Ministerului Apărării Naționale, au Ministerului Afacerilor Interne, precum și membri ai familiilor acestora. Baciu susține că a fost vorba despre vaccinarea unor rude ale angajaților din aceste instituții care îndeplineau criterii de eligibilitate pentru etapa a doua.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, peste 7.000 de persoane s-ar fi vaccinat peste rând în acest mod, fără a fi programate în platforma electronică.

”Într-adevăr, sunt anumite categorii de persoane din etapa a doua pentru care nu se face programare. Este vorba despre persoanele din centrele de bătrâni (...), la fel, persoanele imobilizate, pentru care se deplasează echipe mobile acasă. Persoanele cu dializă, de exemplu, se vaccinează la un centru de vaccinare fără programare”, a declarat Baciu.

