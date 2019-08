EXCLUSIV ONLINE // Suspiciunile că explozia care a avut loc joi dimineață, în Rusia (detalii AICI), ar fi fost de natură nucleară în urma testării unei rachete nu este confirmată de măsurătorile efectuate de autoritățile din mai multe țări. Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare din România susține că este în permanentă legătură cu omologi din țările vecine, dar până acum nici un organism nu a întregistrat fluctuații ale nivelului radioactivității.

„Aflându-se că a existat un incident în zona Arhanghelsk, în Rusia, echipa operativă de intervenție din cadrul CNCAN-ului a monitorizat permanent masurătorile pe care rețeaua națională de măsurători a radioactivitații aerului o face prin cele 17 laboratoare ale DSP-ului în cadrul Ministerul Mediului, încercând să țină sub control permanent valorile, atât ale radiațiilor gama, cât și radiația în aerosol.

Nu s-a observat nici o mișcare a valorilor față de zilele precedente și în general față de media care este monitorizată la nivel de lună și la nivel de an. Nu s-a făcut decât legătura dintre ofițerul de serviciu din cadrul echipei operative și cei de la centrul IGSU, iar la nivel de CNCAN am monitorizat activitatea pe care agenția de la Viena o are vis-a-vis de aceste activități. De joi, de când s-a întâmplat incidentul respectiv, am luat legătura și cu omologii noșri din alte țări, regulatori în domeniul activităților nucleare, care nu au avut nici o postare, obligatorie de altfel dacă au creștere de radiații. Iar singurele informații, supoziții de altfel, referitoare la un incident nuclear sunt venite de la un observator independent care a monitorizat activitatea din zona golfului Arhanghelsk, la Marea Albă, susținând că a observat o mișcare a unor nave și faptul că s-a stabilit o zonă de excludere. Confirm că nu există nici un fel de activitate în domeniul creșterii radiaților pe teritoriul României și nu există nici o informație la nivelul Europei și nici măcar la nivelul întregii planete că ar exista o împrăștiere de izotropi radioactivi sub o formă sau alta”, a declarat pentru B1.ro Rodin Traicu președintele CNCAN.

Agenția Rusă pentru energie atomică Rosatom a anunțat că cinci dintre angajații săi au murit și alți trei au fost răniți. De asemenea agenția a precizat că explozia care s-a produs la o bază militară din regiunea Arhanghelsk ar fi survenit în cursul unei testări a unei rachete cu combustibil lichid.