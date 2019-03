Explozie într-un bloc din Constanţa: O persoană a fost transportată la spital (VIDEO)

Au fost momente de panică marţi dimineaţă într-un bloc de garsoniere din Constanţa! O explozie a afectat nu mai puţin de 11 apartamente, iar oamenii au fugit imediat speriaţi din bloc. O singură persoană a fost rănită şi a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Acesta, un bărbat în vârstă de 58 de ani, a suferit mai multe arsuri de gradul 1 sau 2 pe mâini şi pe picioare.

Din fericire, explozia nu a fost urmată şi de un incendiu. Deflagraţia s-a produs în urma unor acumulări de gaze de la butelia de la aragaz,

La faţa locului s-au deplasat zece pompieri cu două autospeciale de la Detaşamentul Palas şi un echipaj medical de terapie intensivă mobilă SMURD-C.

