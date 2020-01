O explozie puternică s-a produs, duminică, într-un bloc din Baia Mare, 44 de persoane fiind evacuate în urma deflagrației, informează B1 TV.

La fața locului a intervenit un echipaj de stingere şi un echipaj SMURD. De asemenea, la locul exploziei au ajuns și reprezentanții companiei de gaz care vor stabili cauza deflagrației.

Explozia nu a fost urmată de incendiu și nu au existat persoane rănite.

Zece persoane au ieşit din bloc până la sosirea echipajelor de intervenţie, iar alte 34 au fost evacuate de către pompieri.

