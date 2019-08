Momente de coşmar în această dimineaţă în Capitala!

O femeie a murit, iar trei oameni sunt în stare gravă în urma unei explozii produse la o fabrică din cartierul Militari.

Una dintre victime are arsuri grave, de peste 90% din suprafaţa corpului.

Zeci de persoane au fost evacuate iar pompierii sunt in continuare la faţa locului. Între timp Serviciul Omoruri din Capitală a preluat cercetările.

Bubuitura puternică i-a trezit pe bucureştenii din sectorul 6 al Capitalei vineri dimineață. În momentul în care au ieşit la ferestre oameni au văzut o perdea uriaşă de fum, speriaţi au alertat autorităţile.

În câteva minute bulevardul Preciziei a fost împânzit de echipajele de salvare. Zgomotul puternic venea de la o explozie care a izbucnit la o fabrică de prefabricate. În momentul deflagraţiei, în clădire se aflau mai mulţi angajaţi.

Victimele cu arsuri grave au fost transportate la mai multe spitale din Capitală, printre care Floreasca şi Universitate.

Oficialii ISU au mai precizat că explozia a afectat structura de rezistență a clădirii, așa că muncitorii nu mai pot intra. În fabrică se mai află șase recipiente sub presiune. Operaţiunile autorităţilor sunt încă în desfăşurare, iar Garda de Mediu face măsurători pentru a verifica dacă au existat degajări de substanţe toxice.

